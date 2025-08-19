風間俊介、“恋人”と夜のベンチで“おねんねポーズ”「ベンチになりたい」「すずめぬいぐるみの実写版!?」「かわいくて画面が割れる」
俳優の風間俊介と庄司浩平が18日、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。夜のベンチでのシーンのオフショットが公開された。
【写真】「すずめぬいぐるみの実写版!?」夜のベンチで“おねんねポーズ”をする風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。
SNSの投稿では、「第7話の中で大きな反響をいただいている、ベンチでのシーン オフショットでは、可愛らしく同じポーズをいただきました」のコメントともに、スーツ姿の2人が仲良く“おねんねポーズ”をする写真がアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「雀さん家にあるベンチに座ってるすずめぬいぐるみの実写版!?」「ぐはっ!!致死量のナンカを吐きました…かわいい〜…バタン」「どうしていいねって1回しか押せないのでしょう…」「保護案件!!」「ベンチになりたい」「かわいくて画面が割れる…」「もう可愛すぎて生きるのが辛いです 供給ありがとうございます」「風間ぽんのお口がすみっコぐらしのとかげに似てて可愛いの極み」「本編とは全然違うお二人に違う意味でキュンです」などの反響が寄せられている。
【写真】「すずめぬいぐるみの実写版!?」夜のベンチで“おねんねポーズ”をする風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。
この投稿にファンや視聴者からは「雀さん家にあるベンチに座ってるすずめぬいぐるみの実写版!?」「ぐはっ!!致死量のナンカを吐きました…かわいい〜…バタン」「どうしていいねって1回しか押せないのでしょう…」「保護案件!!」「ベンチになりたい」「かわいくて画面が割れる…」「もう可愛すぎて生きるのが辛いです 供給ありがとうございます」「風間ぽんのお口がすみっコぐらしのとかげに似てて可愛いの極み」「本編とは全然違うお二人に違う意味でキュンです」などの反響が寄せられている。