◆米大リーグ ロッキーズ４ｘ―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地でロッキーズにサヨナラ負けを喫し、後半戦初の４連勝はならなかった。先発した山本由伸投手は１７日に誕生日を迎え、２７歳初のマウンドで、７回４安打３失点２四球６奪三振。好投も報われず、ロバーツ監督は「勝つべきでした、特に彼の投球内容を考えれば」と悔しさをにじませた。

試合は３―３で迎えた９回裏、ドジャース３番手のロブレスキが１死からトーバーに右翼への当たりを放たれると、右翼のＴ・ヘルナンデスが落球して二塁打に。直後にバナベルにサヨナラ適時打を打たれ、敗れた。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は、初回１打席目は内角低めのナックルカーブを捉え、打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）の“高速右前打”。１―０で迎えた２回２死三塁の２打席目も、投手めがけて打ち返し、遊撃のグラブをはじく打球速度１０６・５マイル（約１７１・４キロ）の“強襲”中前適時打となった。４打数２安打１打点だった。