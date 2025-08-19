物理SIM派、ちょっと安心かも？

iPhoneって実は国内モデルと米国モデルってちょっと仕様が違っていて、米国モデルにはSIMカードスロットがありません。電子的なeSIMオンリー。

一方で国内モデルやアジアなどで販売されるiPhoneには、SIMカードスロットあり。物理SIMカードが利用できるという違いがあります。

これ、米国に習ってそのうち物理SIMカード廃止な流れになるかもなぁ…と思っていたのですが、iPhone 17 Proに関してはまだSIMカードが使えそうな気配。

リーカーが共有、SIMカードスロットのパーツ

iPhone 17 Pro Sim Card Slot pic.twitter.com/Q1uunrCRsf - Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 15, 2025

リーカーが共有したのは、iPhone 17 Pro用と主張するSIMカードスロットのパーツ。

これが本物なのか？ は…正直謎！ でも、iPhone 17 Proは、SIMカードスロットの有無が異なる2モデルが用意されるという説もあるので、まだ特定の地域ではSIMカードのあるiPhoneが販売され続ける可能性も高いかと。

最近はキャリアやMVNOのeSIM再発行もかなり簡略化されて、機種変更手続きもやりやすくなりました。そろそろ国内モデルのiPhoneもeSIMだけでも大丈夫そうだけど、個人的にはもうちょっと無くさないでほしいなぁ。

物理SIMの「カードを入れ替えるだけ」の手軽さ。あれはあれで便利ですから。

iPhone 17 AirはeSIMオンリー？

ちなみに…ですが、今年iPhone 17シリーズに加わると噂されている激薄のiPhone 17 Airは、物理SIMカードが使えない可能性も語られています。

理由としては…はい、薄すぎるから。

まぁ、SIMカードトレイを組み込めないわけではないと思うのですが、だったらその分バッテリーを詰め込みたい！ みたいな狙いがありそうですね。

iPhone 17 Air用らしきバッテリー、奇妙なほどに薄い

端末が薄ければバッテリーも薄いわけですから、省ける機能は積極的に省いてバッテリー持ちをフォローする。確かにその方がユーザーは幸せになりそうな気がするなぁ。

Source: MacRumors, X（Majin Bu）