iPhone 17 ProはSIMカードが使えそう。iPhone 17 AirはeSIMのみか？
物理SIM派、ちょっと安心かも？
iPhoneって実は国内モデルと米国モデルってちょっと仕様が違っていて、米国モデルにはSIMカードスロットがありません。電子的なeSIMオンリー。
一方で国内モデルやアジアなどで販売されるiPhoneには、SIMカードスロットあり。物理SIMカードが利用できるという違いがあります。
これ、米国に習ってそのうち物理SIMカード廃止な流れになるかもなぁ…と思っていたのですが、iPhone 17 Proに関してはまだSIMカードが使えそうな気配。
リーカーが共有、SIMカードスロットのパーツ
リーカーが共有したのは、iPhone 17 Pro用と主張するSIMカードスロットのパーツ。
これが本物なのか？ は…正直謎！ でも、iPhone 17 Proは、SIMカードスロットの有無が異なる2モデルが用意されるという説もあるので、まだ特定の地域ではSIMカードのあるiPhoneが販売され続ける可能性も高いかと。
最近はキャリアやMVNOのeSIM再発行もかなり簡略化されて、機種変更手続きもやりやすくなりました。そろそろ国内モデルのiPhoneもeSIMだけでも大丈夫そうだけど、個人的にはもうちょっと無くさないでほしいなぁ。
物理SIMの「カードを入れ替えるだけ」の手軽さ。あれはあれで便利ですから。
iPhone 17 AirはeSIMオンリー？
ちなみに…ですが、今年iPhone 17シリーズに加わると噂されている激薄のiPhone 17 Airは、物理SIMカードが使えない可能性も語られています。
理由としては…はい、薄すぎるから。
まぁ、SIMカードトレイを組み込めないわけではないと思うのですが、だったらその分バッテリーを詰め込みたい！ みたいな狙いがありそうですね。
ちなみにiPhone 17 Air用のバッテリーと噂されている画像が以下の記事。
端末が薄ければバッテリーも薄いわけですから、省ける機能は積極的に省いてバッテリー持ちをフォローする。確かにその方がユーザーは幸せになりそうな気がするなぁ。
このほか最新のiPhoneの噂は以下をどうぞ！
