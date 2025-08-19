あのちゃん、テレビに出続けるのは「おばあちゃんが見てるから」大切な家族への素直な思い

8月18日（月）に放送された『あのちゃんねる』では、あのちゃんが家族への思いを語る場面があった。

【映像】あのちゃん×平野レミ、再び料理バトル！祖母への想いにスタジオほっこり

この日は、料理愛好家・平野レミをゲストに迎え、「あのちゃんクッキング」の第2弾を放送。前回、自由奔放なあのちゃんに平野が「それ違う！」とたびたび指摘し、まるで“嫁と姑”のような料理バトルが繰り広げられた人気企画だ。

進行役のダイアン・津田が「反響とかあった？」と尋ねると、あのちゃんは「何年ぶりかにおばあちゃんの老人ホームみたいなところに行ったら、『平野レミさんとあのちゃんの料理の（番組）観た』って。おばあちゃんたちにすごい視聴率で」と回想。「こんなに見てくれちゃうんだと思って嬉しかったんですよ」と笑顔を見せた。

今回は「おばあちゃんに作ってあげたい夏を乗り切る料理」をテーマに、肉じゃがやヨーグルトを使ったチキンなど、夏バテに効くレシピに挑戦した。

ところが、いざ料理を始めると、あのちゃんと平野のバトルが再び勃発！ 「そんなこと言ってたらお嫁にいけないよ！」と厳しく指導する平野に対し、あのちゃんも「ボクがやるやつだから！」と一歩も譲らない。

思わず津田が「喧嘩はせんとこう！」と割って入る。

◆「おばあちゃんが見てるから」

そんななか、平野はカメラに向かって「おばあちゃん、見てますか？ 孫がちゃんとやってますよ〜」とおどけて呼びかけた。

すると、あのちゃんは「テレビってあんまりもう出たくなくてもさ、おばあちゃんが見てるからやったりしてきたんだ」と、これまであまり語ってこなかった本音を明かした。

“テレビ出演はおばあちゃん孝行のひとつ”。そんな素直な一言に、スタジオは一気にほっこりムードに包まれる。

津田は「なるほど。おばあちゃんのために…」と感心し、平野も「いい孫だね」と褒め称えていた。