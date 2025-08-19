バッテリィズのエースが１８日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、キングコング西野亮廣が製作した映画「えんとつ町のプペル」について、率直過ぎる感想をもらし、西野を困惑させた。 この日は「お笑いの未来を考える会」と題し、西野がお笑い界の改革案をプレゼンした。

その中で「クリエイティブな芸人を救いたい」と訴える西野の作品などを紹介。大悟は「お前、何つくってる？」「ああ、ペパル？」などとイジリ開始。西野は「もうイジッてるやん！」と反論するも、西野は「西野と品川は（クリエイティブなことをしても）鼻で笑われる」などと訴え。

そこで西野の作品である「えんとつ町のプペル」の話題に。ウエストランド井口が「なんかいるじゃないですか、とにかくプペルが好きな人たちの集団」「まっすぐにプペルを信じる人たちがいる。現実世界では一回も見た事無いけど」などとイジった。

そこで大悟が「逆に純粋なエースとかは、えんとつ町のプペル、見た？」と質問。エースは「見てないです」と即答し、今度は西野が「タイトルはどう？」と聞いた。

エースは「どっちも意味がわかんない。『えんとつ町』も『プペル』もピンときてない」とバッサリ。西野は「えんとつだらけの町や！」というと、エースは「僕の地元にはなかった」と返し、西野は「映画って全部地元にないとあかんのか！」と苦笑していた。