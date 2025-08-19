「ふざけんなよ！」海外のお笑い賞レースの賞金に『M-1』チャンピオンが怒り爆発「だったら日本もっと上げろや！」

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

8月18日（月）に放送された同番組では、日本と海外におけるお笑い賞レースの優勝賞金の違いが紹介された。

海外との格差を知ったとろサーモン・久保田かずのぶは、冷静さを失ったように喚き散らすと、衝撃のあまり放心状態になってしまい…。

【映像】日本と海外のお笑い賞レース「優勝賞金と副賞」一覧

今回のテーマは「お笑い養成所生の普段は言えない本音」。お笑い養成所に通う若手が考える、お笑い界への提言が紹介された。

そのなかに「M-1優勝、キングオブコント優勝の賞金が1000万円は安すぎる」という意見があった。これを見た久保田は「賞金どうこう言えるのは、てっぺんを獲ったチャンピオンだけ」と一刀両断。「100年早えわ！」と毒づくと、ウエストランド・井口浩之も名もなき若手に「お前が気にすることじゃないんだよ！」とピシャリ。意見を根底からぶった斬った。

ここで番組スタッフが「一応、海外のオーディション番組はこんな感じになっています」と有名賞レースの優勝賞金額を2人に見せる。そこには、ゆりやんレトリィバァやチョコレートプラネットが出場したことで知られる『America’s Got Talent』の優勝賞金が100万ドル（約1億4000万円）、とにかく明るい安村が出場した『Britain’s Got Talent』が25万ポンド（約4900万円）とあった。

これを見た2人は一瞬言葉を失う。そして久保田が先ほどまでとは打って変わって「だったら日本の賞レースもっと上げろや！」と日本の賞金金額の安さに激怒。スタジオが爆笑に包まれるなか、「ふざけんなよ！ 1億もらっとるやんけ！」と目を見開いた。

井口も「1億!?」と信じられない様子。「すごいなあ！」とあ然とすると、「何が年末の風物詩だよ！全然金くれてねぇじゃねぇかよ！」と日本の賞レースに噛みついた。

さらに「夢しかないやんけ！」などと叫んでいた久保田は、「いかつい…そんなくれんの…？」とあまりの格差に意気消沈。しまいには「宝くじじゃん…」と泣きそうになっていた。