人気グラドル、朝ドラ「あんぱん」出演決定 雰囲気ガラリな衣装姿も公開「貴重な体験となりました」
【モデルプレス＝2025/08/19】グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が、女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演することがわかった。8月19日、自身のInstagramを通じて報告した。
【写真】朝ドラ出演話題の人気グラドル・鈴木ふみ奈って？
鈴木は、普段のグラビアでの姿から雰囲気をガラリと変えたレトロな雰囲気の役衣装姿でのオフショットとともに「NHK朝ドラ『あんぱん』に出演します これまで拝見してきた作品に参加させていただき、貴重な体験となりました」と報告。出演は、8月21日放送の第104回と伝えた。
この報告を受け、ファンからは「おめでとうございます！」「楽しみです」「絶対に観ます！」「レトロな衣装も新鮮で素敵」「衣装似合ってます」と反響が寄せられている。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月から、サブスク型プレミアムファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝ドラ出演話題の人気グラドル・鈴木ふみ奈って？
◆人気グラドル・鈴木ふみ奈、朝ドラ出演決定
鈴木は、普段のグラビアでの姿から雰囲気をガラリと変えたレトロな雰囲気の役衣装姿でのオフショットとともに「NHK朝ドラ『あんぱん』に出演します これまで拝見してきた作品に参加させていただき、貴重な体験となりました」と報告。出演は、8月21日放送の第104回と伝えた。
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
◆鈴木ふみ奈 （すずき・ふみな）プロフィール
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月から、サブスク型プレミアムファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】