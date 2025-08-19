¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¼Ö¡¦ÀÄ¥¬¥¨¥ë¤¬µ¡³£°ä»º¤Ë¡¡ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ¤¬ÅìµÞ5000·Ï¤òÇ§Äê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë
¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¼Ö¤È¤·¤Æº£¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡¢àÀÄ¥¬¥¨¥ëá¤³¤ÈÅìµÞ5000·ÏÅÅ¼Ö¡Ê½éÂå¡Ë¡£¡Öµ¡³£¤ÎÆü¡×¤Î2025Ç¯£¸·î£·Æü¡¢ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ¤Îµ¡³£°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
ÅìµÞ5000·Ï¤ÏÅìµÞ¼ÖíÑÀ½Â¤¡Ê¸½¡¦Áí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê¡Ë¤¬1954Ç¯¡¢Åì²£Àþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿ÄÌ¶ÐÍÑÅÅ¼Ö¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï´ðËÜÅª¤ËÄ¾Àþ¾õ¤ÎÈ¢·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìµÞ¼ÖíÑ¤Ë·ë½¸¤·¤¿¸µ¹Ò¶õµ»½Ñ¼Ô¤é¤Ï¶ÊÀþ¾õ¤ÎÃÇÌÌ¤ò»ý¤ÄÄ¥³Ì¡Ê¤Á¤ç¤¦¤«¤¯¡Ë¹½Â¤¤Î¼ÖÎ¾¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£
ÀµÌÌ¤«¤é¤ÏÍñ·Á¤Ë¤â¸«¤¨¤ë5000·Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÀÄ¥¬¥¨¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Å´Æ»¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡ÖÍã¤Î¤Ê¤¤Èô¹Ôµ¡¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£·ÚÎÌ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÏºÇ¹â»þÂ®105¥¥í¤ÇÁö¹Ô¡£½ÂÃ«¡ÁºùÌÚÄ®ºÇÃ»34Ê¬¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¡£1954¡Á1959Ç¯¤Ë105Î¾À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£
Ä¥³Ì¼ÖÎ¾¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾®ÅÄµÞ3000·Á¡Ê½éÂå¡£SE¼Ö¡Ë¤Ê¤É¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¸½ºß¤â¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÉ¸½àµ»½Ñ¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¡£
ÅìµÞ¤Ç¤Î°úÂà¸å¤ÏÄ¹ÌîÅÅÅ´¡ÊÄ¹ÅÅ¡Ë¡¢Ê¡Åç¸òÄÌ¡¢³ÙÆîÅ´Æ»¡¢·§ËÜÅÅµ¤Å´Æ»¡¢¾åÅÄ¸òÄÌ¡¢¾¾ËÜÅÅµ¤Å´Æ»¡Ê¸½¥¢¥ë¥Ô¥³¸òÄÌ¡Ë¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢ÃÏÊýÅ´Æ»¤Î¶áÂå²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ¤¬º£²ó¡¢µ¡³£°ä»º¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ï5016¡£1956Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ÅìµÞ¤«¤éÄ¹ÅÅ¤ËÅ¾¤¸¤Æ°úÂà¸å¤ËÉü¸¶¡¢Áí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê²£ÉÍ»ö¶È½ê¡Ê²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¡Ë¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¡ÊÈó¸ø³«¡Ë¡£
µ¡³£¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ¡³£¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿¥µ¡¤Ç¸æ°á¤ò¿¥¤ë¡ÖÃªµ¡¡Ê¼·Í¼¡á¤¿¤Ê¤Ð¤¿¡Ë¡×¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ¤¬2006Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡££¸·î£·Æü¤ÏµìÎñ¤Î¼·Í¼¡£
ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ¤Îµ¡³£°ä»º¡¢Å´Æ»Ê¬Ìî¤Ç¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ£°·ÏÅÅ¼Ö¡¢230·Á223¹æ¥¿¥ó¥¯¼°SL¡Ê¤¤¤º¤ì¤âµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡Ë¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¡Ê¥ª¥à¥í¥ó¡Ë¡¢Å´Æ»Ä·³«¶¶¡¦Ëö¹¶¶¤ê¤ç¤¦¡ÊJR²ßÊª¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡Ë¤Ê¤É¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¡£
