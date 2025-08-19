クロちゃん、“2年交際”結婚考えた元恋人と別れた理由にスタジオ衝撃「僕のことを好きだって言ってくれるから」
【モデルプレス＝2025/08/19】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』（毎週月曜よる11時45分〜）に出演。元恋人とのエピソードを語った。
【写真】クロちゃんの元恋人、イケメンと個室サウナで密着
この日は、クロちゃんの知られざる魅力を発掘するため「クロちゃんを知ろう」と題したクイズ大会を開催。正解は、クロちゃんと毎日欠かさず連絡を取り合い、今のクロちゃんを1番よく知る元AKB48の福留光帆が発表する。
「クロちゃんの1番の後悔は？」という問題に、クロちゃんの過去の恋愛事情をよく知る回答者は、元恋人とのデートや結婚のチャンスを複数回逃したことと回答。福留は正解として「元カノのKちゃんと2年付き合ったが結婚しなかったこと」と発表した。福留によると、結婚を視野に入れていた元恋人のKちゃんに対してクロちゃんは「まだ遊びたいから結婚はしない」という身勝手な理由で別れを告げたのだという。
クロちゃんは「2年付き合って『結婚しよう』って言ってたけど、ちょうど仕事が減ってた時期だったし、落ち着いていいのかな？っていうのもあったし」と結婚に迷いがあったと告白。「あと…もっといろんなものを見たいなと思って。女性とか…」と当時の思いを正直に打ち明けた。
その理由にスタジオメンバーが衝撃を受けるなか、さらにクロちゃんは「一旦別れて。でも、僕のことを好きだって言ってくれるから、2、3ヶ月遊んだら戻ろうと思って、フリーでキャバクラ行ったりとかいろいろしてて」と説明。「それで『戻ろう。もう1回付き合い直そう』って言ったら（Kちゃんに）『もう無理』って言われたから。確かに後悔してますよね…」と振り返った。
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平は「そこでプロポーズしてたら、今幸せだった？」と質問。クロちゃんは「けど、それで結婚してたら、多分今の仕事はないと思うから」と語り、自分が思う1番の後悔ではないと話した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日系
【Not Sponsored 記事】
【写真】クロちゃんの元恋人、イケメンと個室サウナで密着
◆クロちゃん、結婚を考えた元恋人と別れた理由
この日は、クロちゃんの知られざる魅力を発掘するため「クロちゃんを知ろう」と題したクイズ大会を開催。正解は、クロちゃんと毎日欠かさず連絡を取り合い、今のクロちゃんを1番よく知る元AKB48の福留光帆が発表する。
クロちゃんは「2年付き合って『結婚しよう』って言ってたけど、ちょうど仕事が減ってた時期だったし、落ち着いていいのかな？っていうのもあったし」と結婚に迷いがあったと告白。「あと…もっといろんなものを見たいなと思って。女性とか…」と当時の思いを正直に打ち明けた。
その理由にスタジオメンバーが衝撃を受けるなか、さらにクロちゃんは「一旦別れて。でも、僕のことを好きだって言ってくれるから、2、3ヶ月遊んだら戻ろうと思って、フリーでキャバクラ行ったりとかいろいろしてて」と説明。「それで『戻ろう。もう1回付き合い直そう』って言ったら（Kちゃんに）『もう無理』って言われたから。確かに後悔してますよね…」と振り返った。
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平は「そこでプロポーズしてたら、今幸せだった？」と質問。クロちゃんは「けど、それで結婚してたら、多分今の仕事はないと思うから」と語り、自分が思う1番の後悔ではないと話した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日系
【Not Sponsored 記事】