５週に渡ってお届けする「MC就任３周年！３都市サンキューツアー」。２週目の今回は、先週に引き続き沖縄での出張収録。沖縄のシンボルと言えば、首里城！この首里城公園から、熱くてミーハーな新婚トークをお届けする。

琉球王国時代の王城であった首里城。2019年の火災により、その大半が焼失してしまった。現在2026年秋の完全復元に向け、工事は着々と進行中。今年の秋ごろには、正殿が見えるようになるという。

今回は、そんな首里城に縁のある新婚さんが登場！

妻は2023年の『首里城王妃』 琉球王国の歴史を伝える観光大使として活躍する、首里城の“顔”だったのだ。しかも、それだけではない。2017年には『泡盛の女王』、2019年には『ミス沖縄』と、沖縄ミスコン界の3冠女王なのだ！

一方、夫は鹿児島の離島、徳之島出身。離島で、芸能人を見る機会などほとんどないからか、“家族全員ミーハー”。パチンコ店の営業や、テレビのロケがあると聞けば、家族で見に行くような家なのだとか。この日も、テレビのロケというだけあって、両親も徳之島から応援に駆け付けていた。

ふたりの出会いは、5年前にさかのぼる。 大学時代の友人５人と、那覇市で飲みに行くことになった妻。女子５人全員に彼氏がいなかったこともあり、「今日声をかけられたら、一旦OKしよう」というノリで飲み会がスタートしたのだった。

一方、夫は友人の結婚式後、国際通りで呑もうと居酒屋へ。そこで隣になったのが、彼女だった。しかし夫は酔いつぶれ、ふたりの間に会話はなかった。

ところが次の日、ふとSNSを観ていて気が付いた。これ、昨日の子だよな……。流れてきた写真から、プロフィールをチェックすると、『泡盛の女王』『ミス沖縄』の文字が！しかし、昨晩の記憶がない。

「えっっ！もったいないことした 」と焦った夫。すぐさま、「覚えていますか？ごはん行きましょう！」とDMしたのだった。

妻は、今まで周囲にいなかったタイプの夫に興味を持ち、ふたりで会ってみることに。ところが、最初に食事に出かけた日、彼の口からでるのは ”ミーハー“ な内容ばかり……。

「ミス沖縄はどんな仕事をしているの？」「有名人はだれと会ったの？」「給料はいくら？」など、妻に対する質問ではなく、『ミス沖縄』についての質問ばかりだったのだ。それが２時間ほど続いた後、2軒目には行かずに解散。妻は「まさに意味不明」だったという。

その後、時々会う友だち関係に。3か月に1度のペースで会う夫の原動力は、“ミーハー心”の何物でもなかった。テレビなどに映る妻の姿を観てはミーハー心に火がついて連絡することを繰り返していた夫。しかし『ミス沖縄』に会うのに手ぶらでは行けず、毎回花束を用意していた。ところが、夫のそんな姿に、妻は惹かれ始めたのだった……。

不思議な関係が続いて1年がたったころ。距離を縮めるキッカケが到来する。夫と小学校からの幼馴染である、徳之島に住む親友が「沖縄に行くから一緒に遊ぼう」と誘ってきたのだ。

観光へ連れて行くにも『美ら海水族館』くらいしか知らない夫。そこで、観光行事親善大使『ミス沖縄』である妻にダメ元で連絡！

「沖縄県をPRする立場として断れない」という理由で、まさかの『ミス沖縄』が観光地を案内することに。こうして、3人で観光地を巡ったのだった。ちなみに、この親友の彼、実は2025年1月12日放送の当番組に出演してくれた漁師さん！

収録当日も、観覧に来てくれた彼は、なんと彼らのキューピットだったのだ。

観光の終盤、食事をしているときに「ふたりはどういう関係なの？」と聞いた彼は、この的を射た質問と同時に「もうふたり、付き合えよ！」とけしかけた。

これがキッカケで、ふたりはお互いの気持ちを確認し、晴れてお付き合いをすることになった。

その翌日、事件は起きた。夫が徳之島に帰省し、両親と呑んでいたところ、母から「最近彼女はどうなの？」と訊いてきた。もちろん、ドヤ顔で「『ミス沖縄』と昨日付き合うことになった」と答えるも、まったく信じてもらえない。

そこで、必殺技 “ネット検索”で、妻と安倍元首相が写る記事を探し出し、見せつけたのだ！ 驚く母は言った。「テレビ電話しなさい！」

時は午前3時。就寝中の連絡にもかかわらず、すっぴんで対応した妻！そんな彼女に向かって「明日、徳之島に来なさい！」と無茶ぶりをする母！

徳之島行のフェリーは、午前7時だ。出航までには4時間しかない。お母さんに紹介するということは、本気の付き合いを考えてくれているんだと、真摯に対応した妻だった。

しかし、沖縄から徳之島までは8時間。この長い突然の一人旅の行程で、夫と連絡が一切つかなかったというから驚きだ。そして、到着した徳之島の港には、誰もいなかった……。おまけに、電話がようやく繋がった時、二日酔いの彼の声が……。

そんなこんなで、その日の夜は、夫の妹の成人祝いで集まった親戚一同にも『ミス沖縄』としてお披露目された妻。徳之島のミーハー家族は大盛り上がり 一気に距離が縮まったふたりなのだった。

その後2022年11月ふたりはゴールイン。



最後に、「こういう機会なので手紙を書いてきた」という夫。ミーハーな自分が、自慢で連れまわしても嫌な顔ひとつしない妻へ、これからもたくさんのことに挑戦する姿を見せてほしいという、愛のこもった手紙に、妻は宝石のような涙を流したのだった。

