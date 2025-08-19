女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は20日、第103話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

辛島健太郎（高橋文哉）は柳井嵩（北村匠海）に「まんが教室」という番組への出演をオファー。嵩は渋々承諾し、そして迎えた第１回の放送日。柳井のぶ（今田美桜）はテレビの前で心配そうに見守る。しばらくして、朝田羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れて上京し…。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。

1964年（昭和39年）4月にスタートし、1967年（昭和42年）3月まで放送されたNHKのクイズ番組「まんが学校」。やなせ氏がレギュラー出演し、漫画の先生や出題者を務めた。司会は落語家の立川談志氏、解答者は小学生。手塚治虫氏らもゲスト出演した。