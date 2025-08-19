◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 関東第一 3―5 日大三（2025年8月19日 甲子園）

昨年準優勝の関東第一（東東京）は夏の甲子園15年ぶりの東西東京対決となった準々決勝で日大三（西東京）に敗れ、2年連続4強入りはならなかった。関東第一は前回の「東京対決」、10年の3回戦で早実に10―6で勝っていた。

0―0で迎えた4回、先発の“二刀流左腕”坂本慎太郎（3年）がつかまった。先頭打者に四球を与え、初安打を許した1死一、二塁から先制適時打を浴びると、2死二、三塁からの2点適時打でこの回3点を失った。

その裏、1死二塁から5番・小林響葵（3年）が左越え的二塁打を放って1点を返し、さらに敵失で2点目を挙げた。しかし5回、1死二塁からの右飛で2死とした後の悪送球で4点目を失うと、坂本が相手4番・田中諒（2年）に左越えソロを打たれ、2―5とされた。

打線はその裏2死二塁から坂本が自ら適時打を放って2点差としたが、その後は6回の2死一、二塁、8回の2死満塁と、チャンスにあと一本が出ずじまい。6回5失点の坂本に代え、7回からは3投手をつぎ込んで日大三に追加点を許さなかったが、9回裏は2死から坂本が中飛に倒れてゲームセット。悲願の全国制覇はまたもお預けとなった。