ＡＣＳＬが急反落、第三者割当増資の実施で潜在的な希薄化リスク意識

ＡＣＳＬ<6232.T>が急反落している。同社は１８日の取引終了後、Ａｔｈｏｓ Ａｓｉａ Ｅｖｅｎｔ Ｄｒｉｖｅｎ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ（ケイマン諸島）を割当予定先とする第三者割当増資による新株発行及び英Ｃａｎｔｏｒ Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄ Ｅｕｒｏｐｅを割当予定先とする新株予約権の発行を発表。新株予約権が行使された場合、発行株式数は最大で３３４万５７００株増加する見込み。議決権ベースの希薄化率は最大で２１．３８％の水準となり、１株利益の潜在的な希薄化リスクを意識した売りが膨らんでいる。



２０２３年第１回新株予約権の行使による資金調達が実行されておらず、第１回と第２回の無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換による株主資本の充足が十分に進んでいないなか、現状の財務状況を考慮し、戦略の実現を加速するための資金調達が必要だと判断した。今回の第三者割当増資及び新株予約権の発行に関する払込期日は９月３日、９月２２日、１０月１４日となる。調達資金は手取り概算で最大約３０億９２０万円に上り、今年９月から２０２７年末にかけて機体の研究開発費や量産に関わる事業投資などに充てる。



出所：MINKABU PRESS