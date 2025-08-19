ドジャースの山本由伸投手（２７）は１８日（日本時間１９日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に先発し、７回を投げ、１被弾を含む４安打３失点、６三振２四球で勝敗は付かず、１１勝目はならなかった。打者２７人に１０３球で、ＭＡＸ９６・１マイル（約１５４・７キロ）をマーク。防御率２・９０。チームは３―４でサヨナラ負けして、連勝は３で止まった。

痛恨の１球だった。３―２の７回一死無走者でトーバーへの２球目、真ん中に甘く入った９３・１マイル（約１５０キロ）のフォーシームを完璧に捉えられ、右中間のロッキーズブルペンに運ばれた。昨季は７打数６安打、打率８割５分７厘と打ち込まれたが、この日は２打席目まで空振り三振、一飛と抑えていただけに、悔いが残る。二死後、四球と右前打で二死一、三塁のピンチを招くが３回に同点適時打を打たれたリッターをカーブで遊ゴロに仕留めた。

２回までは完ぺきだった。打者６人から３三振を奪う完全投球。しかし、３回に失点した。先頭を四球で歩かせると８番ドイルの飛球は右前に落ちた。送球間に打者走者が二塁に進み、無死二、三塁のピンチ。９番リッターに右前に弾き返され同点に追い付かれた。

４回からしっかり修正し５、６回と打者９人を抑えた。

この日のロッキーズ打線はスプリットにほとんど手を出さず。１９球投げてスイングしたの５球で空振りは２球だけ。その代わり、カーブが有効だった。２５球投げて、スイング１６球で空振り６球だった。

チームに勝利をもたらすことはできなかったが、伝家の宝刀スプリットを見逃されてもカーブに切り替えて７回を投げ切ったのは収穫。今後、激しさを増すパドレスとの地区首位争いでエース山本がチームとマウンドを支える。