お笑いタレントの横澤夏子さんと、歌手でタレントの鈴木亜美さんがキンレイ『お水がいらない』シリーズ プレミアム新商品発表会に登場しました。



【写真を見る】【 鈴木亜美 】 激辛好きで「スパイス香辛料ソムリエ」の資格を取得 「スパイスは漢方と同じ」と熱弁 横澤夏子「説得力がある」





株式会社キンレイは、冷凍具付きうどん・ラーメン売上No.1ブランド「お水がいらない」シリーズからキンレイ初となるプレミアムライン新商品として日本最高峰のラーメン店「カドヤ食堂」「飯田商店」監修の新商品を8月19日（火）より発売します。

横澤さんと鈴木さんは3人の子どものママ同士。イベントの前には「夏休みどうしている？」とママトークをしていたようで、和やかな雰囲気でイベントはスタートしました。





一足先に新商品を食べた感想を求められると、鈴木さんは「期待以上」と太鼓判を押すと‟お店と変わらない麺のつるつる感、スープも一滴残らず飲み尽くしたいくらい香りも豊か。チャーシューも、メンマも、ねぎの香りもしっかりしているので、まさか冷凍だとは思わない”と絶賛。





横澤さんも‟横澤家では感じたことのない香りがして、本当に麺も具材も美味しい。子どもに、この味をこの年齢で楽しませちゃって大丈夫なのか！？っていうくらいで、ある意味英才教育。大満足の味でした。”と笑わせながら、商品の魅力をアピールしました。





商品にちなみ「自身にとってプレミアムなご褒美」について尋ねられると鈴木さんは「激辛火鍋」と回答。激辛好きと知られている鈴木さんは‟私はこれがないと生きていけない。唐辛子にホアジャオをさらに入れて、辛いのとしびれを全部ＭＡＸにしていただけます”と笑顔。

横澤さんから「家族も一緒に食べているの？」と質問が入ると、鈴木さんは‟まさか！ちょっとやっぱり変なので。”と苦笑いを浮かべ、‟昨日も子供を寝かしつけた後にネットで火鍋のもとを買っちゃいました”と語りました。





また、鈴木さんは「あまりにも辛いのが好きなのでスパイスのソムリエの資格を取りました」と明かすと、‟唐辛子って身体に悪いよって言われちゃうので、そんなことないって証明するためにスパイスを勉強しました。代謝にもダイエットにもいいし、免疫も上がったり。一度に私ぐらい食べてしまうとちょっと心配になるけどスパイスは漢方と同じ”と熱弁。話を聞いていた横澤さんは「説得力がある！」と感心していました。



【担当：芸能情報ステーション】