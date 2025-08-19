【ライブレポート】ENHYPEN、7万7,000人を動員したアメリカ4都市ツアー完走

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「皆さんとこのスタジアムで一緒に過ごせて幸せ」（ENHYPEN）

ENHYPENは8月16日（現地時間）、米・ロサンゼルスBMOスタジアムで『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』（以下『WALK THE LINE』）北米ツアーの最終公演を開催した。

8月6日・7日、ニューヨークで始まった『WALK THE LINE』はシカゴ、ヒューストン、LAなど4都市6回公演にわたり合計約7万7,000人の観客が集まった。特にこの日のLA公演は約2万2,000席が完売し、彼らの高い現地人気を実感させた。

BMOスタジアムは、ENHYPENとENGENE（ファンダム名）の熱気に終始包まれていた。「Brought The Heat Back」と「FEVER」のパワフルでセクシーなステージで一気に雰囲気を盛り上げたENHYPENは、アンコール曲を含め計24曲を披露。彼らは溢れるエネルギーの「ParadoXXX Invasion」、ダンスが圧巻の「Given-Taken」、ダークな雰囲気で会場を掌握した「Bite Me」、清涼なボーカルが目立った「Your Eyes Only」など幅広い音楽スペクトラムとしっかりとした実力でパフォーマンスキングの面貌を存分に発揮した。

特に、アメリカでの開催ということで英語の曲をセットリストにあらたに追加し、ファンから大きな反響を得た。初の英語曲である「Loose」を含め「Sweet Venom」「XO （Only If You Say Yes）」「Bad Desire （With or Without You）」を熱唱し、現地ファンとより近くで疎通した。ENGENEは各曲が流れるたびにメンバーたちのダンスを真似して踊り、HEESEUNGのリードの下で「Bad Desire （With or Without You）」と「Loose」のリフレインを力強く歌うなど公演を楽しんだ。

公演の最後にENHYPENは「天気の良い美しい夜に皆さんとこのスタジアムで一緒に過ごせて幸せだ。LAのこのエネルギーをこれからも忘れられないようだ」と話し「次はもっと良い曲とステージ、そしてより良いチームになって帰ってくる。その時までみんな幸せに過ごして待っていてほしい」と感想を伝えた。

ENHYPENは2025年も北米で圧倒的な存在感を見せた。彼らは6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』でアメリカ「ビルボード200」3位を記録し、5つのアルバムで連続トップ10チャートインに成功。また、アメリカのルミネートが発表した「2025上半期報告書」で同アルバムは「U.S.トップ10 CDアルバム」と「U.S.トップ10アルバム」でそれぞれ3位と9位を記録している。

一方、ENHYPENはヨーロッパに向かい『WALK THE LINE』を続ける。彼らは8月22日、ロンドンのO2アリーナを皮切りにマンチェスター（25日）、アムステルダム（28日）、ブリュッセル（30日）、ベルリン（9月1日）、パリ（9月3日）まで6都市で公演を行う。続いて10月3～5日にシンガポールを回り、同月24～26日にはソウルオリンピック公園KSPO DOMEでアンコールコンサートとしてワールドツアーのフィナーレを飾る。

