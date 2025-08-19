13時の日経平均は87円安の4万3627円、ＳＢＧが90.15円押し下げ 13時の日経平均は87円安の4万3627円、ＳＢＧが90.15円押し下げ

19日13時現在の日経平均株価は前日比87.01円（-0.20％）安の4万3627.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1046、値下がりは503、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は90.15円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が50.24円、コナミＧ <9766>が29.71円、バンナムＨＤ <7832>が14.99円、任天堂 <7974>が12.66円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を27.45円押し上げている。次いで東エレク <8035>が26.34円、ＴＤＫ <6762>が17.22円、第一三共 <4568>が16.92円、豊田通商 <8015>が9.52円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、不動産、鉄鋼、倉庫・運輸と続く。値下がり上位にはその他製品、銀行、非鉄金属が並んでいる。



※13時0分6秒時点



株探ニュース

