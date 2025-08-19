亀梨和也さんのオフィシャルアプリが8月19日(火)に株式会社ソニー・ミュージックソリューションズよりリリースされました！

定期購入することで亀梨さんからリアルタイムにメッセージや画像、音声が届く「Talk」や、直接ファンレターを送ることができる「Letter」など、亀梨さんをより近くに感じることができるサービスを楽しむことができます。

本アプリでは、公式サイト、オンラインショップ、ファンクラブなどのサイトへまとめてアクセスすることが可能です。亀梨さんの出演情報を確認できる他、各サイトのニュース更新をプッシュ通知で見逃すことなくチェックできます。

さらに、8月19日(火)から2週間限定で「Letter」を送っていただいた方を対象にもれなく、「Talk」画面で使用できるオリジナル壁紙をプレゼント！

秋には、亀梨和也さんオフィシャルファンクラブとオフィシャルアプリのW会員を対象とした特別招待イベントも実施予定。

「亀梨和也オフィシャルアプリ」は亀梨さんをより身近に感じられるコミュニケーションアプリです。

■Talk

亀梨和也さんからのメッセージや音声・動画など、ここでしか見ることができない亀梨さんの日常が届きます。

メッセージにはコメントで返信ができます。

※月額有料サービスです

■Letter

亀梨和也さんにファンレターを送ることができます。レターは他のユーザーからは一切見ることができませんので、安心してご利用いただけます。

※有料サービスです

■Schedule

亀梨和也さんの日々の出演情報などをカレンダーでご確認いただけます。

■Official Site・Shop・Fanclub

亀梨和也さんの全情報が集約。プッシュ通知で各サイトの最新情報も見逃しません。

「亀梨和也オフィシャルショップ」から商品の購入もできます。

[サービス価格]

■Talk

アプリ決済:500円(税込)/月額

WEB 決済:400円(税込)/月額

※1か月間での自動更新(申し込み日から起算)です

※決済方法により会費が異なります

※提供サービスは同様となります

■Letter

180円(税込)/通

【亀梨和也オフィシャルアプリ】

サービスの詳細はこちらをご覧ください。

https://kazuya-kamenashi.com/app_guide/

[iOS 版]

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id6747109827

[Android 版]

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kazuyakamenashi.official

「亀梨和也オフィシャルアプリ」はスマートフォン専用です。

サポート対象環境:

■OS

(スマートフォン)iOS 14.0 以上、Android 7.0 以上

(PC)Windows 11、macOS 最新

■WEBブラウザ

(スマートフォン/PC 共通)Google Chrome 最新、Safari 最新

※パソコン、タブレットではご利用いただけません

※一部の機種や OS バージョンによっては、正常に動作しない場合がございます。また、今後の OS アップデートやアプリのバージョン更新に伴い、動作に影響が出る場合がございます

※推奨環境であっても、すべての端末においての動作を保証するものではございません。あらかじめご了承ください

(C)KHONU (C)Sony Music Solutions Inc.

