敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦し、3-4でサヨナラ負けした。試合後、テオスカー・ヘルナンデス外野手は9回の守備で決勝点に繋がるポテンヒットを許した場面に言及した。

3-3の9回、1死からロッキーズ・トーバーの放ったボールは右翼へふわりと飛んだ。深めに守っていたライトのヘルナンデスは前進するが、グラブに当てながらも捕球できず。二塁打となった。そのわずか1分後、ロブレスキーがサヨナラ打を浴びた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合後囲みの様子を放送。9回の守備について「外野は広い。僕はかなり遠い位置にいた。捕球しようと頑張ったけど出来なかった」と反省。「捕球できなかったのは不運だった。前に進み続けるだけだよ」とした。

微妙な当たりが飛んだ瞬間については「僕はボールが落ちたところから本当に遠くの位置にいた。毎回、飛球やゴロにはベストを尽くそうとしている」と説明。「不運なことに、捕球することはできなかった。打球には追いついたけど、グラブから落ちてしまった。だから明日、またチャレンジするだけさ」と切り替えていた。



（THE ANSWER編集部）