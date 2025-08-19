BTS・JINがアンバサダーの「IGIN」より、缶チューハイが初上陸 10月にはPOPUPストアの開催も
7人組グループ・BTSのJINがアンバサダーを務める「IGIN（アイギン）」から、日本待望の缶チューハイが初上陸。26日よりローソンで先行発売を開始する。
【写真】爽やかなシャツ姿で味わうBTS・JIN
今年7月にブランド日本上陸後、初のオンライン販売では約2000本が1分で完売。店舗での販売も即時完売が相次ぐ「IGIN」から、韓国で最も人気のある缶タイプ「IGIN APPLE TONIC（アイギン アップル トニック）」シリーズが初登場。全国のローソン店舗にて数量限定で先行発売される。
同商品は、韓国産の風味豊かな米でつくられた発酵酒をベースに、ジューシーなリンゴの味わいが特徴の低アルコールチューハイ。リンゴの甘酸っぱく爽やかな味わいに、炭酸の爽快感が合わさったお酒となっている。
リンゴを彩るのはスモモ味の「SAEKOM（セコム）」と、スイカ味の「DALKOM（ダルコム）」の2フレーバー。夏にぴったりのフルーティーな味わいとなっている。
また、多くのARMY（BTSファンの総称）が楽しめるよう、13日より期間限定の受注販売を開始。10月15日〜19には東京・渋谷でPOPUPストアの開催が決定している。韓国で人気のグッズや今回のために新しく制作したグッズも用意される予定となっている。
