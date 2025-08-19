乃木坂46小川彩“金髪ギャル姿”公開 縦型ショートドラマで今どき女子高生役
乃木坂46の小川彩がヒロインを務める実写縦型ショートドラマ『奏のララ』について、小川が“金髪ギャル姿”になったカットが公開となった。
【場面カット】今どきの女子高生に！金髪ギャル姿の小川彩
同作は西宮瑠花氏による、美術の世界を舞台にした青春ドラマ漫画が原作。メイクが命の今どき女子高生・田中ララが出会ったのは、同級生の天才画家・久我奏。彼の描く絵に一瞬で心を奪われたララは、すぐさま美術部への入部を決意する。
しかし、そこに立ちはだかったのは校則を重んじる真面目な委員長・篠原ゆり子。美術部への入部を賭けて、ララは人生初のコンクールに挑むことに。果たしてララは、自分の「好き」を貫き、無事に入部することができるのか…。
同作の第1話は、26日に公開となる。
【出演】
小川彩、金丸尭暉、山木雪羽那、谷田ラナ、月山鈴音、林翔太、濱田万葉、高杉亘、白石隼也
【場面カット】今どきの女子高生に！金髪ギャル姿の小川彩
同作は西宮瑠花氏による、美術の世界を舞台にした青春ドラマ漫画が原作。メイクが命の今どき女子高生・田中ララが出会ったのは、同級生の天才画家・久我奏。彼の描く絵に一瞬で心を奪われたララは、すぐさま美術部への入部を決意する。
しかし、そこに立ちはだかったのは校則を重んじる真面目な委員長・篠原ゆり子。美術部への入部を賭けて、ララは人生初のコンクールに挑むことに。果たしてララは、自分の「好き」を貫き、無事に入部することができるのか…。
同作の第1話は、26日に公開となる。
【出演】
小川彩、金丸尭暉、山木雪羽那、谷田ラナ、月山鈴音、林翔太、濱田万葉、高杉亘、白石隼也