2025年秋の注目色はブラウン！ 大人カジュアルを格上げする旬アイテム

秋の装いにぴったりなブラウンが、2025年は例年以上に注目を集めそうな予感。柔らかく落ち着いた色味は、大人のカジュアルスタイルに抜け感と上品さをプラスします。今回はデイリーからちょっとしたお出かけまで使える、注目のブラウンアイテムをご紹介します。

【レイ ビームス】トレンド素材＆シルエットの変化を楽しめるキャミワンピ

「サテン ドロスト キャミワンピース」\16,500

フェイクスエード調のピーチサテン生地を使用したキャミワンピースは、 サイドのドローストリングスを絞ることでシルエットの変化を楽しめます。ストリングスを結ばずに垂らすことで、こなれ感を演出。バックスタイルのカットアウトディテールが、さりげない肌見せで女性らしさを際立たせます。ゆとりのある身幅でリラックス感のある着心地ながら、落ち感のある素材がすっきりとしたIラインを演出します。

【シップス】オケージョンにも対応できるきれいめオールインワン

「ハイカウントダブルクロスオールイワン」\24,200

Vネックデザインと両脇のメタルボタンがアクセントになったオールインワン。インナー次第で雰囲気を変えられ、ロングシーズン着用できるため、ちょっとしたきちんとスタイルにも対応できます。

【RHC ロンハーマン】こだわりのマルチボーダーが印象的なラガーシャツ

「ラガーシャツ」\30,800【ジェーン スミス フォー RHC】

【RHC】がボーダーのデザインから【ジェーン スミス】にオリジナルで別注。オーセンティックなデザインで、1枚で着ても肩に羽織ってスタイリングのアクセントにしても。薄手の素材で残暑厳しい秋にも着やすい。

【ラート】リラックス感のあるレイヤードスタイルが完成するTシャツ

「layered big tee」\13,200

丈感の異なる2つのTシャツが1つになったレイヤードデザインのTシャツ。それぞれのTシャツが独立しているため、1枚で着ても、手持ちのアイテムとレイヤードしても。たっぷりとした身幅と丈感のオーバーシルエットなので、体のラインを拾いにくくお尻まで隠れるところも嬉しい。さらりとした清涼感のある生地で肌にひっつきにくく、着方次第で今の時期から秋頃まで着用できます。

【レイ ビームス】ランダムなタックに大人の遊び心を感じさせるスカート

「ランダム タック ボリューム スカート」\15,400

ランダムにあしらわれたタックがエレガント。裾の丈を細かく調整することで生まれたランダムタックにより、動くたびに上品なドレープを生み出します。ウエストは後ろ部分がゴム、左脇のファスナーで着脱も簡単。 フロントのお腹周りはすっきり見えるように工夫されており、トップスインもきれいにキマります。洗濯可能。

【シップス】コンパクトでもレイヤードしやすいカーディガン

「裏毛カーディガン」\17,600【シップス ナインケース】

中肉のコットン裏毛を使用し、コンパクトサイズの裏毛カーディガン。ボリュームのある袖でインナーがもたつかないのも◎。洗濯機洗い可能。

気負わず取り入れられて、今っぽい雰囲気に仕上がるブラウン。秋のワードローブに加えて、毎日の着こなしを楽しんでみては。

※価格はすべて税込みです