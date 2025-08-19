2025年秋の注目色はブラウン！ 大人カジュアルを格上げする旬アイテム
秋の装いにぴったりなブラウンが、2025年は例年以上に注目を集めそうな予感。柔らかく落ち着いた色味は、大人のカジュアルスタイルに抜け感と上品さをプラスします。今回はデイリーからちょっとしたお出かけまで使える、注目のブラウンアイテムをご紹介します。
【レイ ビームス】トレンド素材＆シルエットの変化を楽しめるキャミワンピ
「サテン ドロスト キャミワンピース」\16,500
フェイクスエード調のピーチサテン生地を使用したキャミワンピースは、 サイドのドローストリングスを絞ることでシルエットの変化を楽しめます。ストリングスを結ばずに垂らすことで、こなれ感を演出。バックスタイルのカットアウトディテールが、さりげない肌見せで女性らしさを際立たせます。ゆとりのある身幅でリラックス感のある着心地ながら、落ち感のある素材がすっきりとしたIラインを演出します。
【シップス】オケージョンにも対応できるきれいめオールインワン
「ハイカウントダブルクロスオールイワン」\24,200
Vネックデザインと両脇のメタルボタンがアクセントになったオールインワン。インナー次第で雰囲気を変えられ、ロングシーズン着用できるため、ちょっとしたきちんとスタイルにも対応できます。
【RHC ロンハーマン】こだわりのマルチボーダーが印象的なラガーシャツ
「ラガーシャツ」\30,800【ジェーン スミス フォー RHC】
【RHC】がボーダーのデザインから【ジェーン スミス】にオリジナルで別注。オーセンティックなデザインで、1枚で着ても肩に羽織ってスタイリングのアクセントにしても。薄手の素材で残暑厳しい秋にも着やすい。
【ラート】リラックス感のあるレイヤードスタイルが完成するTシャツ
「layered big tee」\13,200
丈感の異なる2つのTシャツが1つになったレイヤードデザインのTシャツ。それぞれのTシャツが独立しているため、1枚で着ても、手持ちのアイテムとレイヤードしても。たっぷりとした身幅と丈感のオーバーシルエットなので、体のラインを拾いにくくお尻まで隠れるところも嬉しい。さらりとした清涼感のある生地で肌にひっつきにくく、着方次第で今の時期から秋頃まで着用できます。
【レイ ビームス】ランダムなタックに大人の遊び心を感じさせるスカート
「ランダム タック ボリューム スカート」\15,400
ランダムにあしらわれたタックがエレガント。裾の丈を細かく調整することで生まれたランダムタックにより、動くたびに上品なドレープを生み出します。ウエストは後ろ部分がゴム、左脇のファスナーで着脱も簡単。 フロントのお腹周りはすっきり見えるように工夫されており、トップスインもきれいにキマります。洗濯可能。
【シップス】コンパクトでもレイヤードしやすいカーディガン
「裏毛カーディガン」\17,600【シップス ナインケース】
中肉のコットン裏毛を使用し、コンパクトサイズの裏毛カーディガン。ボリュームのある袖でインナーがもたつかないのも◎。洗濯機洗い可能。
気負わず取り入れられて、今っぽい雰囲気に仕上がるブラウン。秋のワードローブに加えて、毎日の着こなしを楽しんでみては。
※価格はすべて税込みです