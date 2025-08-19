「従業員本人・承認者・管理者」のうち誰に通知するのかを選択可能に！ラクロー「年休取得義務残日数のアラートメール送信機能」

打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、年休取得義務残日数のアラートメール送信機能を2025年8月6日(水)にリリース！

打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、年休取得義務残日数のアラートメール送信機能を2025年8月6日(水)にリリースしました。

■機能の概要

年次有給休暇の取得義務残日数がある場合にアラートメールを送信することができる機能です。

通知条件は管理画面上で3つまで設定が可能で、通知対象者については「従業員本人・承認者・管理者」のうち誰に通知するのかを選択することが可能です。

■打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」

ラクローは、PCログなどの客観的記録をベースに、日々の打刻を必要としない「打刻レス」勤怠管理サービスです。

テレワーク・在宅勤務時など、打刻や時刻入力だと実態と乖離しやすい環境であっても、PCログ等の客観的な記録で労働時間を管理することで、突合作業が不要になり効率的で安心な勤怠管理を実現します。

