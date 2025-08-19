モデルで俳優のサム・アスガリが、女優の元妻ブリトニー・スピアーズ（４３）と２００７年まで結婚していたケヴィン・フェダーライン（４７）に対し、「プロの父親」と皮肉を込めて批判した。ＤＪとしても活動するケヴィンは、１０月に回顧録「Ｙｏｕ Ｔｈｏｕｇｈｔ Ｙｏｕ Ｋｎｅｗ」を出版予定で、ブリトニーとの結婚生活や父親としての経験を語るとされている。



【写真】回顧録を出版予定のケヴィン・フェダーライン

米ＴＭＺが公開した動画では、サムがウェストハリウッドの人気バー、ジ・アビーから出てきた際、記者に回顧録について問われ、「彼はプロの父親だった。これは“プロの父親になる方法”を教えてくれる初めての本になるだろう」とコメント。明らかに皮肉を込めた発言だった。



ケヴィンは２００４年から２００７年までブリトニーと結婚し、ショーン・プレストン（１９）とジェイデン・ジェームズ（１８）の２人の息子をもうけた。離婚後は親権を取得し、子どもたちが成人するまで毎月約２万ドル（約３００万円）の養育費を受け取っていた。



一方、サムとブリトニーは２０１６年のＭＶ撮影をきっかけに交際を開始。２０２１年に婚約し、２０２２年に結婚したが、２０２４年に離婚している。



