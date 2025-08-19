¡ÖÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¥É·³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òÀ¸¤ó¤À¡ÈÀÛ¼é¡É¤Ë¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤Ç±¦Íã¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÊÆµ¼Ô¤¬¸·¤·¤¤°Õ¸«
¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î9²ó¤Î¼éÈ÷¤ËÊÆµ¼Ô¤¬¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë3¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë9²ó¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¼éÈ÷¡Ä¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆó»à»°ÎÝ¤«¤é¹â¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ106.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó171¥¥í¡Ë¤Î¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ï¤äÁê¼êÅê¼ê¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¥¨¥»¥¥¨¥ë¡¦¥È¡¼¥Ð¡¼¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï7²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤¬ÅÐÈÄ¡£°ì»à¤«¤é¥¨¥»¥¥¨¥ë¡¦¥È¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂÇµå¤ò±¦Íã¼ê¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¤ËÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ì»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ë¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØESPN LA¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¤»¤¤¤ÇÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡¡¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ïº£µ¨»Ä¤ê»î¹ç¤Ç±¦Íã¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]