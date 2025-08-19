女優北川景子（38）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自身と同様にSNSの変化に「順応できない」芸能人を発見し、おちゃめに喜ぶコメントをつづった。ファンからは、そのやりとりに反響が集まっている。

北川は、Snow Man佐久間大介（33）が「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と、自身について記した投稿をリポスト。「ここにもまだTwitterの人がいた！」と、佐久間が「X」を旧名で呼んでいることにリアクションした。

佐久間は、大物女優のまさかの投稿に「景子さんwびっくりしましたw」と驚いた様子。「景子さんもTwitterの人ですか？」と呼びかけた。

北川は「そうなのよ！なかなか順応できなくて…だいぶ経ってるけど…仲間を見つけて嬉しい（笑）」とコメント。佐久間も「僕の中でも永遠にTwitterですw（お仕事の時だけしぶしぶXって言いますけどw）」と同調した。

佐久間はさらに「ナイトフラワーも楽しみですね」と11月公開の共演映画も話題に。同作主演の北川は「右に同じ（笑）Twitterer同士で、ナイトフラワーも盛り上げましょう」と応じ、佐久間も「ぜひ 最高の作品なので色んな人に観てもらいましょ」と絵文字付きで返信した。

人気芸能人2人のほっこりしたやりとりは、600万回を超える表示回数となっている。