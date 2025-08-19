ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋は、「THE 7th アフタヌーンティー」を7月18日から9月16日まで提供する。

スイーツ5種とセイボリー4種、チョイスデザート、ワンドリンクからなる。スイーツには、オレンジや黄色の花弁が彩る「マンゴームース」や爽やかな酸味のクリームとシュー生地の相性が絶妙な「パッションシュークリーム」を、セイボリーには、バターと生クリームで炊いたご飯をチーズの入ったパン粉でカリッと揚げた「トリュフアランチーニ（イタリアンライスコロッケ）」、「紅ずわい蟹タルト」などを提供する。

チョイスデザートは「マンゴーのパブロバ」、「バスクチーズケーキ」、「アップルパイ」、「ティラミス」、「ピスタチオセミフレッド」、「メロンショートケーキ」の6種から選ぶことができる。ドリンクにはコーヒーや紅茶の他、アールグレイレモネードなどのオリジナルのノンアルコールカクテルも選ぶことができる。

場所は7階オールデイダイニング「THE 7th TERRACE」。時間は午後2時から5時半までで、ラストオーダーは4時の90分制。料金は3,800円。税・サービス料込。前日午後3時までの予約が必要。1日10食限定。