◆米大リーグ レッドソックス３―６オリオールズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズの先発左腕Ｔ・ロジャーズが、１８日（日本時間１９日）、敵地レッドソックス戦に先発。７回４安打１失点で今季６勝目を挙げ、球団では１９７８年のジム・パーマー以来となる８試合連続クオリティースタート（６回以上３失点以内）を達成した。

「数か月前、ここに来た時を振り返れば、今はもっと自信があるし、ゲームプランを遂行することに集中していた」と左腕。５月２４日、当地でのダブルヘッダー第２試合で２７人目の登録選手として３Ａから昇格し７回途中無失点と好投した。以来、シーズン初先発から１２試合で防御率１・４１と奮投を続けている。

ロジャースが「素晴らしいリードをしてくれた」と称えたのが、前日１７日のアストロズ戦で、今季のメジャー最年少となる２１歳と４日でデビューしたバサロ捕手だ。初めて先発マスクを被り、４回にメジャー初長打となるグリーモンスター直撃の二塁打、９回には、この日両軍の打球速度最速となる１０８・３マイル（１７４キロ）の強烈な中前２点適時打を放つなど、バットでも５打数２安打２打点１得点で援護した。

レッドソックスの吉田正尚外野手は、９回３点差に迫ると、ベンチでヘルメットをかぶり、代打に備えたが、出番がなかった。

１９日（同２０日）の第２戦、オ軍先発予定の菅野智之投手はベンチで試合を見届け、６―３で試合が終了すると、ハイタッチの列に並んだ。吉田とのメジャー初対戦となる日本人対決が注目される。