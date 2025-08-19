気象庁発表

【画像】九州・沖縄・全国の今後の天気

熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。

１９日９時の観測によると、熱帯低気圧が沖縄の南の北緯２６度００分、東経１２８度００分にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１０１０ヘクトパスカルとなっています。

熱帯低気圧 a

19日09時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 沖縄の南

中心位置 北緯26度00分 (26.0度)

東経128度00分 (128.0度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 1010 hPa

■沖縄への影響

沖縄本島地方では、１９日は警報級の大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、沖縄本島地方では、１９日は強風に、２０日にかけてうねりを伴った高波、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。なお、熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。

［気象概況］

１９日９時の観測によると、熱帯低気圧が沖縄の南の北緯２６度００分、東経１２８度００分にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１０１０ヘクトパスカルとなっています。

なお、熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。



［雨の実況］

降り始め（１８日００時）から１９日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

沖縄本島地方

粟国空港 ８５．５ミリ

渡名喜 ６４．０ミリ

東村平良 ６０．０ミリ

渡嘉敷村渡嘉敷島 ５１．５ミリ



［雨の予想］

１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ５０ミリ

１９日１２時から２０日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １００ミリ



［風の予想］

１９日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東のち南の風 １５メートル （２３メートル）



［波の予想］

１９日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

２０日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方では、熱帯低気圧の影響で１９日は非常に激しい雨や激しい雨が降り、警報級の大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

沖縄本島地方では、１９日は強い風が吹く見込みです。また、沿岸の海域では２０日にかけてうねりを伴い波が高い見込みです。強風やうねりを伴った高波に注意してください。

沖縄本島地方では、２０日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、大東島地方や先島諸島でも、１９日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■奄美への影響は

奄美地方では、２０日明け方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また、２０日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

熱帯低気圧は、１９日０９時には沖縄の南をゆっくりとした速さで北北東へ進んでいます。

熱帯低気圧は、台風に発達する可能性は小さくなりましたが、奄美地方では、熱帯低気圧周辺を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

奄美地方では、２０日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合には、大雨警報を発表する可能性があります。

１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

奄美地方 ４０ミリ

２０日に予想される１時間降水量は多い所で、

奄美地方 ４０ミリ

１９日１２時から２０日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １２０ミリ



［波の予想］

１９日に予想される波の高さ

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

２０日に予想される波の高さ

奄美地方 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

注意事項：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風、うねりを伴った高波、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

■今後の九州・沖縄の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2115035?display=1