お笑い芸人木村祐一（62）の妻でタレント西方凌（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。現在沖縄に“プチ移住”しているが、約1年後東京にいったん戻る意向を明かした。

西方は「沖縄へ移住して1年と4ヶ月が経ちました。1〜2年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのない価値を持つことということを日々感じさせてもらえます」と書き出し、「日差しは強いけれど常に風が吹いているので 真夏でも35度を越えることはあまりなく、広い大地を駆け回り、透明な海で自由に泳ぎ 子どもらしい時間を過ごせていると感じる。子育ての面だけでも、この先ずっといたいと思える」と続けた。

そして「ところが仕事の都合もあって、思っていたよりうちの人は沖縄へ来れず、家族離れ離れ感が否めない」とし、夫木村とあまり一緒にいれないことを明かし「子どもたちも父と離れる際は気持ちが荒れることもしばしば。分かってはいたけれど… やはり家族一緒が第一だねと、移住を通じて再確認する事が出来ました。家族会議で残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」と述べた。

子どもたちが沖縄の青空の下でピースサインをしているショットを添付し「あと一年！なんて、毎日遊び倒していたら あっという間にあと半年 毎日子どもとたっぷり遊んで過ごした一年半。行ったところやおすすめなど、記事に残して行きたいと思います」としめくくった。

西方は昨年4月、「突然ですがこの度、沖縄へプチ移住する事になりました」と報告。「やりたい仕事を含め、私も沖縄で子育てをしてみたくて」などとしていた。

西方は、09年の木村監督作映画「ニセ札」に出演したことをきっかけに交際を開始。12年5月に結婚し、16年11月に第1子女児、20年2月に第2子男児を出産した。