若手注目女優の堀口真帆（16）が10月11日に東京・Plat渋谷で初のバースデーイベントを開催することが発表された。所属事務所が開かした。

当日は特典会も実施するといい、「日頃の感謝の気持ちを込め、ファンの皆さまと一緒に楽しめる特別な1日をお届けいたします」とした。

堀口もコメントを寄せ「いつもたくさんの応援ありがとうございます！人生で初めてのバースデーイベント、とても楽しみです。今、皆さんに楽しんでいただけるコーナーを準備中で、私も一緒に考えてワクワクしています！質問コーナーやゲームなど、皆さんと直接交流できる企画もご用意していますので、ぜひ楽しみにしていてください！17歳の誕生日を一緒にお祝いしていただけたら、とってもうれしいです。みなさんにお会いできる日を、心から楽しみにしています！！」とつづった。詳細は今後発表される。

堀口は2008年10月10日生まれの16歳で、サッカーJ1横浜FCのスタジアムアシスタントMCやフジテレビ系「めざましテレビ」の“イマドキガール”として出演中。9月7日放送開始のテレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」ではヒロイン・ねむ役を務めることも決まっており、現在投票期間中の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2025」でもファイナリストに残るなど期待の若手として活躍の幅を広げている。