ユートレジャーは、東宝とコラボレーションした「『モスラ（幼虫）』（1992）ミニフィギュア ゴールドモデル」の予約受付を8月19日から10月6日までユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて実施する。価格は79,200円。なお、本商品は100体の数量限定となっている。

本商品は、繭糸を吐いたり、ゴジラの尻尾への噛みつき姿が印象的な「モスラ（幼虫）」（1992）を立体化したK18イエローゴールド製のフィギュア。丸みを帯びたフォルムや触覚など細部に至るまで微調整を繰り返し、こだわり抜いて丁寧に表現されている。専用の木製ディスプレイケース付き。

「『モスラ（幼虫）』（1992）ミニフィギュア ゴールドモデル」

予約期間：2025年8月19日（火）～10月6日（月）

※予約期間内でも限定数に達し次第、受付終了となります。

価格：79,200円

素材：K18イエローゴールド

世界限定100体（シリアルナンバー入り特製シール付き）※シリアルナンバーは選べません

【取扱店】

□ユートレジャーオンラインショップのページ

□ユートレジャーコンセプトストア池袋のページ

約1cmというサイズに、熟練したジュエリー職人により丸みを帯びたフォルムや、触覚までこだわり抜き立体化

サンプル展示詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行なわれる。

住所：〒170-0013東京都豊島区東池袋1丁目23-5 オトメイトビル4F

営業時間：11時～19時

定休日：水曜日・木曜日（祝日は営業）、年末年始

※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください

