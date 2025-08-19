時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは埼玉県の80代の方からのお便り。夫婦で迎えた喜寿と米寿。きょうだいも共に祝ってくれて――。

* * * * * * *

幸せな誕生日

4月に夫婦で、喜寿（77歳）と米寿（88歳）を迎えました。夫が喜寿、私が米寿なんです。2人は誕生日も1日違い。夫の妹たち、私の弟家族も来て、一緒に祝ってくれました。

これまでの長い人生、夫に泣かされることもたくさんありましたが、私が79歳のときに死線をさまようような大病をしてからは、180度の変化がありました。人が変わったように優しくなり、世話も焼いてくれるようになったのです。

子どもは持てませんでしたが、晩年、こんな幸せが訪れるなんて思ってもいませんでした。私が11歳も年上なので、先に亡くなって夫を一人ぼっちにすることが、確かなことのように思います。

これ以上はぜいたくな願い、と感じながらも、一日でも長生きしたい、と思う今日このごろです。

