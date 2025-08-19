お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が18日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。過去の失恋エピソードを暴露された。

「クロちゃんを知ろう」という企画でクロちゃんに関することをクイズ形式で出題。クロちゃん自身も考えて回答し、プライベートで交流があるという元AKB48でタレントの福留光帆が答え合わせ役を担った。

「クロちゃんの一番の後悔は？」というクイズで、共演者はバラエティ番組の企画で交際が始まった元タレントのリチさんとの破局に触れ「結婚のチャンスを2回逃したこと」と予想。

これに「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが「それで言うと3回かもしれんな。クロちゃん、前の前のマネジャーが結婚するってなった時に、ちょっと待ったって奪い返そうとして、俺が幸せにするって言って取り押さえられたことがあるんですよ」と暴露し、「くりぃむしちゅー」上田晋也を「マジか」とドン引きさせた。

福留は答えを「元カノのKちゃんと2年付き合って結婚しなかったこと」とし、クロちゃんは「ちょうど仕事が減ってた時期だし、もっといろんなものを見たいなとか…女性とか。だからいったん別れて、けど僕のことずっと好きだって言ってくれるから、2、3カ月遊んで戻ろうと思ってフリーでキャバクラ行ったりいろいろして、もっかい付き合おうって言ったら無理って言われた。確かに後悔はしていますよね」と説明。共演する女性陣から冷たい目線を投げられていた。