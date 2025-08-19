離れていれば様子がわからず心配になったり、ひとつ屋根の下にいれば価値観の違いにストレスを感じたり。ともに暮らすか離れるか。アンケートから見える、親子の本音とは（イラスト：たかまつかなえ）

回答者数……454人／平均年齢……61.8歳

Q 親または子との居住形態は？

同居＝194人

別居＝260人

※二世帯住宅は同居に含む

Q なぜ今の暮らし方になった？

【同居】

●私は未婚なので、ずっと実家を出ていない（団体職員・55歳）

●89歳になる父の介護のため、実家に戻ることに。離婚して独り身だったこともあり、決断できた （パート・63歳）

●娘が引きこもって10年あまり。夫は他界しているので、私が一生面倒を見続けるしかない（パート・67歳）



●団地から立ち退くタイミングで、子の家に移り住んだ（年金受給者・77歳）

●実家を建て替える時、一人っ子の私のために親が二世帯住宅にしてくれた（主婦・57歳）

●空き巣が入り、一軒家に高齢の母一人で住むのは危険だと感じたから（会社員・56歳）

●離婚した息子が、わが家に戻ってきた。彼はいい年だし、このまま三人暮らしが続くと思う（主婦・78歳）

●子ども三人は30代だが、家賃を払う経済的余裕がないと言って、全員家にいる （無職・67歳）

【別居】

●この狭い家に、親を呼ぶことは難しい（パート・52歳）

●娘が体調を崩して実家に戻ってきたものの、自分勝手な言動が目にあまりつい口論に。結局、家を出ていった（主婦・72歳）

●上京して以来、田舎に戻ろうと考えたことはない （会社員・62歳）

●私にも子どもにも、それぞれの生活がある。自由気ままな一人暮らしを死ぬまで続けたい（年金受給者・88歳）

●母自身が私に介護されるのを嫌がり、施設に入ることを望んだ（公務員・60歳）



●嫁いだ先の義実家で、姑にいじめ抜かれた。お互いの平穏のために、息子夫婦とは絶対に離れて暮らすと決意（主婦・65歳）

●子どもに迷惑をかけたくないし、揉めずに余生を過ごしたいから（年金受給者・90歳）

●妹が親と同居してくれているので（会社員・55歳）

