◇ナ・リーグ ドジャース3―4ロッキーズ（2025年8月18日 デンバー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に先発登板した。17日に誕生日を迎え、27歳の初マウンド。7回で103球を投げ、4安打3失点6奪三振と試合をつくった。打線が5回に勝ち越し、今季11勝目の権利を手に入れていたが、7回に痛恨の同点ソロを被弾。試合もサヨナラ負けを喫し、チームの連勝は3で止まった。

試合後、取材に応じた山本は、7回に許した同点弾について「そこまでいい形で抑えられていたんですけど、打たれた球はインコース高めのツーシーム。それが甘くいってしまった」と悔やんだ。

27歳の決意について問われると「特にありません」と苦笑いしつつ「まだまだフレッシュに。とにかく頑張りたいと思います」と短い言葉に決意を込めた。

前回登板11日のエンゼルス戦は初回に2失点するなど、5回持たず6失点の乱調だったが、この日は違った姿を見せた。1番フリーマンの投ゴロを冷静にさばくと、2番モニアクはカウント2―2から低めのカーブを振らせて空振り三振。3番グッドマンは内角高め直球で詰まらせて一邪飛に打ち取り、初回を13球で投げ終えた。

2回は先頭のベックを三ゴロ。続くトーバーはカーブ、ベルナブルはスプリットで連続三振に打ち取った。

大谷翔平の適時打などで2点のリードをもらった3回先頭に四球を与え、この試合初めて許すと一気に崩れた。続く8番ドイルに右前へ落とされ、送球間に走者が進んで無死二、三塁のピンチ。9番リッターに右前打でつながれ同点に追いつかれた。しかし、4、5、6回は立ち直って3イニング連続で3者凡退に抑えた。

好投が一転したのが7回だ。1死走者なしから5番トーバーに右中間へ同点ソロを被弾。山本もまさかの一発に天を仰いだ。2死後に四球と安打で一、三塁のピンチを招いたが、9番リッターは遊ゴロに打ち取って勝ち越しは許さなかった。