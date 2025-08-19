BMW¡Ö½éÂå3¥·¥êー¥º¡ÊE21·Ï¡Ë¡×ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¡ª Ì¾¼ÖÅÁÀâ¤Ï¤³¤Î°ìÂæ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¡ÚÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¡¦ÄÁ¼Ö¿Þ´Õ¡ÛVol.20
¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー ½éÂå3¥·¥êー¥º¡ÊE21·Ï¡Ë¡ÃBMW 3 Series
ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍªµ×¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤¬¤Î¤Á¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¼«Æ°¼Ö³¦¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¼ÖÌ¾¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤À¤±¡Ö½éÂå¡×¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤Î½éÂå¤ÎÀ®¸ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢¸åÀ¤¤Þ¤ÇÄ¹¤¯ºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸åÀ¤¤ËÁÉ¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤Ì¾¼Ö¤¿¤Á¡£º£²ó¤Ï¡¢´Ý¡¹È¾À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆBMW¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àD¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥é¥¹¤Î³«ÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿BMW 3¥·¥êー¥º¤Î½éÂå¡¢E21·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤è¤¦¡£
1975Ç¯7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂåBMW 3¥·¥êー¥º¡ÊE21·Ï¡Ë
3¥·¥êー¥º¤ÎÁ°Ç¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëBMW2002¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Ë¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë
Ì¾ºî02¥·¥êー¥º¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸
BMW¡Ö3¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯BMW¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿´ð´´¥â¥Ç¥ë¤À¡£¤½¤Î³«ÁÄ¤¿¤ëE21·Ï¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¾À¤µªÁ°¤Ë¤¢¤¿¤ë1975Ç¯7·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£1960Ç¯Âå¤ËBMW¤Î¾Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡Ö1600-2¡×¤«¤é¡¢BMW¤ÎÎò»ËÅª¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡Ö2002¡×¤Ë»ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö02¥·¥êー¥º¡×Ä¾·Ï¤Î¸å·Ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
02¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯2¥É¥¢¥ê¥à¥¸ー¥Í¡Ê¥»¥À¥ó¡Ë¤Î¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢Á°Ç¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·ー¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¡£02¥·¥êー¥º¤Î³°´Ñ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥ó¤«¤é¾å¤¬µÕ¥¢¥ê¥²ー¥¿ー¼°¤Ë³«¤¯¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢´û¤Ë1972Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¿¾åµé¥·¥êー¥º¡Ö5¥·¥êー¥º¡ÊE12·Ï¡Ë¡×¤Î¥â¥À¥ó¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆ±»þ¤Ë·Ñ¾µ¡¢½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢1962Ç¯¤Ë¸µÁÄ¡Ö¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¡×¤³¤È¡Ö1500¡×¥ê¥à¥¸ー¥Í¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢BMW¤Ç¤Ï¾ïÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°¡§¥Þ¥¯¥Õ¥¡ー¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼°¡¢¸å¡§¥»¥ß¥È¥ìー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥à¼°¤Î4ÎØÆÈÎ©¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡¢02¥·¥êー¥º¤ª¤è¤Ó1972Ç¯ÅÐ¾ì¤Î½éÂå¡Ö5¥·¥êー¥º¡×¤«¤éÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö316¡×¤ÏÄ¾Îó4µ¤Åû¤Î¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー»ÅÍÍ¤Ç¡¢½éÂå3¥·¥êー¥º¡ÊE21·Ï¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿
½éÂå3¥·¥êー¥º¡Ê½éÂå E21·Ï¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥Ñ¥ïー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¡×¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¤ÎM10·ÏÄ¾Îó4µ¤ÅûSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£5¥·¥êー¥º¤ÎÎã¤ÈÆ±¤¸¤¯ÇÓµ¤ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ìー¥ÉÊ¬¤±¤µ¤ì¡¢¥½¥ì¥Ã¥¯¥¹¼ÒÀ½¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー1´ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö316¡×¡Ö318¡×¡Ö320¡×¤È¡¢¥Ü¥Ã¥·¥åK¥¸¥§¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ç³ÎÁÊ®¼Í»ÅÍÍ¤Î¡Ö320i¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë316¤È318¤Ï¡¢02¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯´Ý·¿2Åô¼°¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë320¤È320i¤Ë¤Ï´Ý·¿4Åô¼°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤è¤ê5¥·¥êー¥º¤Ë¶á¤¤¶áÂåÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·À¸3¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤é¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1977Ç¯¡£Ä¾Îó6µ¤ÅûSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö320/6¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö323i¡×¤ÎÄÉ²ÃÀßÄê¤¬·Àµ¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥é¥¤¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°¦¾Î¤Î¤â¤È¡¢Ì¾µ¡¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥âー¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎM20·¿Ä¾6SOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤âBMW¤é¤·¤¤¥¹¥àー¥º¥Í¥¹¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÀÇ½¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½éÂå3¥·¥êー¥º¡ÊE21·Ï¡Ë¤Î¥¥É¥Ëー¥°¥ê¥ë
½éÂå3¥·¥êー¥º¡ÊE21·Ï¡Ë¤Ï¡¢2¥É¥¢¥µ¥ëー¥ó¤Î¤ß¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡õ¹âÀÇ½¤Ê¾®·¿¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
BMW½éÂå3¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÃæÅÓ¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´Ä¹4.4m¤¿¤é¤º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥ëー¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤æ¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Î»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå3¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¡Ö2002¥¿ー¥Ü¡×¤Î¤´¤È¤¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥ÄÅª¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤³¤½ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë143ps¤Î¥Ñ¥ïー¤òÆÀ¤¿323i¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥ëー¥ó¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é4Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë1979Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³°´Ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥í¥¢ー¥Ñ¥Í¥ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥¢¥À¥à¥¹¥Ý¥¤¥éー·Á¾õ¡¢¥É¥¢¥ß¥éー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎËµ¤é¡Ö320/6¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢4µ¤ÅûÈÇ¤Î320¤ª¤è¤Ó320i¤Ï¥Õ¥§ー¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢80Ç¯¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î318¤Ë¥Ü¥Ã¥·¥åK¥¸¥§¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯Ç³ÎÁÊ®¼Í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö318i¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç6µ¤ÅûÈÇ¤¬Àµµ¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1980Ç¯¤Ë¤Ï¡¢3¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Á¤â°ú¤Â³¤À¸»º¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÂå02¥·¥êー¥º¤ÎºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¡Ö1502¡×¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢316ÍÑ¤Î1573cc4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ç¥£¥Á¥åー¥ó¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¡Ö315¡×¤â²¤½£¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÑ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー 2002¥¿ー¥Ü¡ÃBMW 2002 turbo
¤È¤³¤í¤Ç¡¢02¥·¥êー¥º»þÂå¤Ë¤Ï¥ê¥ä¥¨¥ó¥É¤Ë¥Æー¥ë¥²ー¥È¤ò»ý¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Äー¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡¢Ï·ÊÞ¥³ー¥Á¥Ó¥ë¥Àー¡Ö¥«¥í¥Ã¥»¥êー¡¦¥Ð¥¦¥¢ー¡×¼Ò¤ËÀ¸»º¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¥«¥Ö¥ê¥ª¥ìÈÇ¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½éÂå3¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê2¥É¥¢¥µ¥ëー¥ó¤Î¤ß¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³ÊÃÊ¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿1970Ç¯Âå¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¦¥¢ー¼Ò¤Ï¼«¼ÒÆâ¤ÇÃ¦Ãå¼°¥È¥Ã¥×¡Ü¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Î¥íー¥ë¥ÐーÉÕ¤¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡ÊTC¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1979Ç¯¤«¤é¡¢BMW¤ÎÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½çÄ´¤ËÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖBMW 3¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿E21·Ï¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ë¸å·Ñ¼ÖE30·Ï3¥·¥êー¥º¤Ë¤¢¤È¤ò¾ù¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢4µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤âÌó136ËüÂæ¡£6µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤âÌó41ËüÂæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎBMW¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¡ÖC¥¯¥é¥¹¡×¤Ë»ê¤ë¸»Î®¤Ç¤¢¤ë¡Ö190¡×¥¯¥é¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àD¥»¥°¥á¥ó¥È¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎòÂå3¥·¥êー¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¡£º¸¤«¤é½éÂå E21·Ï¡¢2ÂåÌÜ E30·Ï¡¢3ÂåÌÜ E36·Ï¡¢4ÂåÌÜ E46·Ï¡¢5ÂåÌÜ E90·Ï¡¢¤½¤·¤Æ¼ê´Ö¤¬6ÂåÌÜ F30·Ï¤ÈÂ³¤¯¡£¤Ê¤ª¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿G20·Ï