¡Ú±ÇÁü¡ÛÀè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©¤¢¤ï¤äPK¤ÎºÝ¤É¤¤ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤ËFW¤ÈGK¤ÎºÝ¤É¤¤ÀÜ¿¨¤¬È¯À¸¡£PK¤ò½ä¤ëÈ½Äê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤ï¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¸Æ¤Ö»ö¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬ÂÐÀï¤·¤¿1Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£¹Åç¤ÎCK¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹Åç¤ÎMFÅì½Ó´õ¤¬½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇDF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏGÂçºå¤ÎGK°ì¿¹½ã¤¬¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤ÇÃÆ¤¯¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬¤â¤Ä¤ì¹ç¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬GÂçºå¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢FWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤È°ì¿¹¤À¡£GÂçºå¿ØÆâ¤Î¥´¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢ÃæÂ¼¤Ïº¸Â¤Ç¡¢°ì¿¹¤Ï±¦¼ê¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¿¨¤í¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢·ã¤·¤¯ÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤¬·ã¤·¤¯Å¾¤¬¤êÍî¤Á¤ÆÌåÀä¤¹¤ëÃæ¡¢°ì¿¹¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¼ç¿³¤ÏÅ«¤ò¿á¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÃæÂ¼¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¦È½Äê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀÜ¿¨Á°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÃ«¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¸å°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃæÂ¼¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢VAR¤¬ÃæÂ¼¤È°ì¿¹¤ÎÀÜ¿¨¤ÇPK¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦»³´ßÃÒ»á¤â¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î³ÎÇ§¤Ï¤¿¤Ö¤óÆþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÃæ¡¢¸æ¿ßµ®Ê¸¼ç¿³¤ÏVAR¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊOFR¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»³´ß»á¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¡Ö¤ä¤Ï¤êÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ËÀè¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ì¿¹Áª¼ê¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ËVAR¤Î±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢CK¤«¤é¤ÎºÇ½é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¹ÓÌÚ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Ë¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿GÂçºå¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ï¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â³ÎÇ§¡£¼Â¶·¡¦Ç½À¯Í¼²ð»á¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ËÊ£¿ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÃæ¡¢·«¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¤È°ì¿¹¤ÎÀÜ¿¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç½À¯»á¤Ï¡Ö°ì¿¹¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤ËÃæÂ¼¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢»³´ß»á¤Ï¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤À¤ÈÀè¤ËÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ê°ì¿¹Áª¼ê¤Î¡ËÏÆ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÊÃæÂ¼Áª¼ê¤Î¡Ë±¦Â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ÇÂÃ¤ò吞¤ó¤ÇÈ½Äê¤òÂÔ¤Ä¤È¡¢¸æ¿ß¼ç¿³¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£PK¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ìó4Ê¬¤ÎÃæÃÇ¸å¡¢»î¹ç¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡Èó¾ï¤ËÈ½ÊÌ¤ÎÆñ¤·¤¤»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¡£¡ÖÃæÂ¼ÁðÂÀ¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ì¤ÐPK¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¡¼¡×¡ÖÁðÂÀÀè¤Ë¿¨¤Ã¤È¤ë¤ä¤í¡×¡ÖÈùÌ¯¤À¤Í¡£¤Ç¤âÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬Àè¤Ë¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖPK¤À¤í¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼ÀäÂÐPK¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈPK¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÀµÄ¾°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¾Ð¡¡¤¢¤ìPK¤Ï¼è¤ì¤ó¤À¤í¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈùÌ¯(¤È¤¤¤¦¤«°ì¿¹¤¬¿¨¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë)»ö¾Ý¤Ê¤é¸½¾ì¤ÎÈ½Äê¤ò»Ù»ý¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡£PK¤À¤Ã¤¿¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¿¡×¡Ö°ì¿¹Âà¾ì¤Ê¤é½ª¤ï¤ë¤È¤³¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ìPK¼è¤é¤ì¤¿¤é°ì¿¹¤â²Ä°¥ÁÛ¤ä¤ï¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë°ì¿¹¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÎÊý¤À¤È»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡×¤ÈPK¤Ê¤·¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï19Ê¬¤ËÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¹Åç¤¬1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
