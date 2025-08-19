「HA-EC77T」グリーン

JVCケンウッドは、Victorブランドのスポーツ向け完全ワイヤレスイヤフォン「HA-EC77T」を8月下旬に発売する。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載する。価格はオープンで、市場想定価格は9,900円前後。カラーはブラック、グリーン、パープルの3色。

カラーバリエーションは3色

音楽を楽しみながら、スポーツをする人に向けたイヤフォン。従来モデル「HA-EC25T」から、装着性・安定性・防水性能を向上しつつ、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した。

ユニットは、ネオジムマグネットを採用した6mmドライバーを搭載。好みやシチュエーションに合わせて切り替えが可能な3つのサウンドモード、FLAT/BASS/CLEARも搭載する。BluetoothのコーデックはSBC、AACに対応する。

筐体には、しっとりとした柔らかいエラストマ素材を採用。耳の形状に合わせて自在に調節できる「フレキシブルイヤーフック」を採用、長時間使用しても耳が痛くなりにくい快適な装着感と、外れにくい安定性を両立した。

雨天時も気にせず使用できるように防水性能を高めるとともに、砂埃にも強い防塵性能も備える(IP57相当)。またイヤフォンを着けたままでも周囲の音が聞こえる外音取り込み機能も搭載し、スポーツジムなどにおけるトレーニングや屋外におけるジョギング・ランニングなどの使用にも配慮した。

周囲の音を低減するノイズキャンセリング機能の搭載により、騒がしさが気になる環境でも騒音を軽減。クリアなサウンドが楽しめるという。

イヤフォンを装着したまま会話や周囲の音を聞きたいときに便利な外音取り込み機能も搭載。リスニング中の音楽などの音量を下げるタッチ&トーク機能も搭載する。

ゲームや動画の映像と音のずれを抑える低遅延モードを用意。片耳約6.0gの軽量・小型ボディながら、本体のみで最大11時間の連続再生が可能。充電ケースによるフル充電(最大29時間)と合わせると、最大40時間の長時間再生が可能。10分の充電で最大80分の再生が可能なクイック充電にも対応する。

小さな耳を含め、さまざまな耳の大きさに合わせて選べる4サイズ(XS、S、M、L)のイヤーピースを同梱する。