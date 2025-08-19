ダイエットに挑戦するもなかなか続けられず、自分に自信を持てなくなってしまう人もいるのではないでしょうか。「パリジェンヌたちは『痩せること』そのものにはこだわらず、自分の体型や体調を大切にしながら、自分自身を労わることを最優先にしている」と話すのは、ルイ・ヴィトンのパリ本社に17年間勤務しPRのトップを務めた著作家・藤原淳さんです。そこで今回は、藤原さんの著書『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』から、最高の自分でいるためのヒントを一部ご紹介します。

【書影】パリジェンヌたちが実践しているライフスタイルや食習慣とは何か？藤原淳『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』

体重計なんて捨ててしまいなさい

「なぜ体重ばかり気にするの？」

私は過去に何度も同僚のパリジェンヌからそう聞かれました。聞かれて初めて、

「なぜだろう？」

と真剣に考えてみたのですが、その答えは、自分で勝手に思い描いていた「理想体重」に執着していたからです。体重は「とても大事な目安」だと信じ切っていたのです。

パリジェンヌは体重を全く気にしません。これは、私がパリに暮らすようになってからもっとも驚いたことの一つですが、パリジェンヌの自宅には体重計すらありません。それはなぜかといえば、彼女達は

「体重などどうでもよい」

と思っているからです。「理想体重」を気にすることなど毛頭ないと言っても過言ではありません。

「体重が減る＝きれいになる」は虚構に過ぎない

世の中には背の高い人もいれば、背の低い人もいます。骨太の人もいれば、ヒョロヒョロの人もいます。ムッチリ系の人もいれば、ガリガリ系の人もいます。つまり、体重だけ気にしても仕方がないということです。「体重が減る＝きれいになる」という考え方は虚構に過ぎないのです。

そこでまず、体重計を捨てることから始めて下さい。捨てるというよりは、人に譲る、もしくはフリマに出すなど、有効活用する方法を考えてもよいかもしれません。重要なのは、あなたが体重計を手放すことです。体重への執着を断ち切ることです。

最初は落ち着かないかもしれません。私のように体重ばかり気にしていた人は不安になってしまうことでしょう。けれども最初の違和感が抜けると、次第に自分でも驚いてしまうくらいの解放感に満たされます。

「体重を気にしない」ということは、人の価値に縛られないということです。人と自分を比べないということでもあります。そして自分を無意味に苦しめるのをやめることなのです。

体重への執着を捨て去ること。これこそ、最高の自分でいるための第一歩です。

マイ・ジーンズから始めよう

パリジェンヌが気にしているのは「体重」ではなく、「体型」です。体重計に滅多にのらない彼女達は、体のラインには細心の注意を払っています。

ジーンズは誰もが一つは持っているアイテムです。けれども本当に、自分に似合うジーンズ、全体のバランスを整えてくれるジーンズ、そしてはいていて心地が良いジーンズを所有している人は案外少ないのではないでしょうか。

でも大丈夫です。「マイ・ジーンズ」はこの世の中に必ず存在します。そして時間さえかければ絶対に見つかります。自分だけの「マイ・ジーンズ」を探し当てるコツは３つです。

マイ・ジーンズを探す３つのコツ

１．まずは偏見を捨てて片っ端から試着してみて下さい。予想もしなかったジーンズが実は「一番自分に似合っていた！」なんてことはよくあります。慣れてくると「合う、合わない」がわかるようになりますが、最初はプロにアドバイスをもらうのもよいかもしれません。

２．シルエットに細心の注意を払って下さい。「全体のバランスを整えてくれるジーンズ」とは、お尻のラインをきれいに見せてくれるジーンズです。そして足を長く見せてくれるジーンズです。「マイ・ジーンズ」選びの際は雰囲気や質感、色も大事ですが、はいた時の全体の印象に着目して下さい。

３．はいた瞬間の感覚を大事にして下さい。自分だけの「マイ・ジーンズ」はゆる過ぎず、キツ過ぎず、試着した瞬間に「これ」というフィット感があります。背筋がピンと伸びるような爽快感があります。はき心地の良さは自分にしかわからないことですから、自分の感覚を大切にして下さい。

「マイ・ジーンズ」を探す努力をすること。それは自分としっかり向き合うことに他なりません。「自分らしい体型」とは何か、そして「自分らしいスタイル」とは何か。真剣に考えてみましょう。

※本稿は、『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。