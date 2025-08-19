「自律神経」研究の第一人者である順天堂大学の小林弘幸先生。自律神経にとってより良い環境を築くうえで、先生がベストと指摘するスポーツがズバリ「ゴルフ」です。先生いわく、健康はもちろん、美容においてもゴルフが良い影響を与えるそうですがーー。都内でエクササイズスタジオを運営しながら、多様な健康プログラムを開発する平井孝幸さんが探ります。

* * * * * * *

真夏のプレーは体にこたえる…

平井：小林先生、今年も猛暑が続いていますね…。

ゴルフを楽しまれている方の中には、「真夏のプレーは体にこたえる」と感じる方も多いと思います。特に50代以上の方にとっては、体調管理が欠かせない時期ではないでしょうか。

小林：そうですね。実は熱中症のリスクは、体力の有無だけでなく、「自律神経の働き」に大きく関係しています。自律神経が乱れると、体温調整や発汗がうまくいかなくなり、体内に熱がこもってしまうんです。

平井：確かに。先生がいつもおっしゃっている「自律神経をととのえる習慣」は、夏場の健康管理にも直結していますね。

そこで今回は夏場にゴルフなどのスポーツを楽しむうえの健康管理法について、先生に開設をいただこうと思います。

【前日】と【当日朝】の過ごし方

小林：ラウンドの前日は「良い睡眠」が最大の対策です。深く眠ることで自律神経が整い、体温調整力が高まります。また、夜遅くまでの飲酒や暴飲暴食は避けて、胃腸に負担をかけないようにするのも大切です。

平井：これはゴルフに限らず、屋外で働く方や、お盆に外出予定のある方にとっても大事ですね。

小林：当日朝には「朝の光」と「深呼吸」でリズムをつくるのが大事。

たとえば起床後すぐにカーテンを開けて朝の光を浴びる。これによって、体内時計がリセットされます。

このリセットは、夏バテ予防にも有効です。そして、プレー前には深呼吸を5回。これは交感神経の過剰な高ぶりを抑え、副交感神経を引き出すシンプルで強力な習慣です。

平井：呼吸の整え方ひとつで、一日の体調まで変わってくるということですね。

【プレー中】と【ラウンド後】の過ごし方

小林：夏場は「のどが渇く前に水分補給」が鉄則です。加えて、塩分やミネラルを含んだ飲み物をこまめに摂取しましょう。

汗をかくこと自体は悪いことではありません。むしろ、「汗をかけない体」のほうがリスクは高いんです。

平井：夏に現場で働く方々や営業職の方にも、参考になる視点ですね。

小林：そうです。夏の運動におけるキーワードは“がんばりすぎない”。夏場はそれぞれのペースで無理なく行動するのが、自律神経にも優しいんです。

小林：プレー後は、まず体を冷やす時間をつくること。冷房の効いた場所で10分ほど静かに過ごしたり、冷たいタオルで首筋を冷やすだけでも回復が早まります。その後、ぬるめのお湯に浸かることで、心身ともにリセットできるでしょう。

平井：汗をかいたらすぐお風呂！ではなく、一度「整える時間」を挟むのがポイントなんですね。

そして【帰宅後】に…

小林：一日を終えたら、「今日も無事に過ごせたことへの感謝」を、ぜひ意識してみてください。これは心と体の両方に良い影響を与えます。副交感神経が優位になり、睡眠の質も上がります。

平井：今日はゴルフを例にお話をうかがってきましたが、先生のお話は、ウォーキングや庭仕事、外での仕事などをしている方にも当てはまりますね。

小林：はい、大切なのは“特別な運動”をすることではなく、自律神経を整える習慣を自分なりに見つけていくことです。

その意味で、ゴルフは非常にバランスの良い習慣ですが、それがすべてではありません。「朝の光を浴びる」「体を動かす」「誰かと笑い合う」「無理をしない」--これだけでも、夏バテや熱中症の予防になります。

平井：「ゴルフをする人もしない人も、人生のパフォーマンスを上げる夏の過ごし方」として、ぜひ参考にしていただきたいですね。

小林：ええ。「自分の体調に耳を傾けること」こそが、健康を守る第一歩です。