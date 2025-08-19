【認知症の父の入院を拒否されて】医師の冷たい物言いに涙。付き添ってくれた親友に慰められ帰ろうとした時、予想外のことが…老々介護の父と娘＜第65話まんが＞【2025年上半期ベスト】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年4月27日）＊＊＊＊＊＊95歳、男やもめの頑固な父を、67歳の一人娘が介護する…笑って泣ける介護連載『オーマイ・ダッド！ 父がだんだん壊れていく』が好評につき単行本化。この物語を原作に、主人公たちの若い頃まで遡り、家族の物語をとんがりめがねさんの漫画でお届けします。

* * * * * * *

介護に悩み葛藤してきたことを否定され

前話からの続き。

介護と仕事の両立で疲れ切った私を見て、父のかかりつけ医からレスパイト入院を提案された。

それなのに紹介された病院の医師から、ぞんざいな言葉で入院を拒否され、私は茫然とせざるを得なかった。

クミコは充分がんばっているよ

しーちゃんに胸のうちを吐露したら、しーちゃんは医師らしく冷静に受け止めつつ、優しく慰めてくれた。おかげで少し心が落ち着いた。

あらためて医師の言葉を振り返り、冷たい物言いに思わず心が凍てついてしまったのだと思った。父は私にとって、かけがえのない存在。それなのにただ「年だから仕方がない」と一蹴されるのが悲しかったし、どうしようもない怒りもわいたのだ。そして、もう帰ろうとしたとき、予想外のことが起こる。

B病院へすぐ行ってください

医師は思うところがあったのだろうか、突然の提案に戸惑ってしまった。

そんな私からの相談に親身になってのってくれるしーちゃんの存在がとても大きいものに感じたのだった。

第66話へ続く。

