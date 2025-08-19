◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズ戦では、ドジャースの山本由伸投手が1週間ぶりに先発登板し、7回103球を投げ3失点。大谷翔平選手は4打数2安打1打点で、7試合ぶりのマルチ安打をマークしました。

前回登板のエンゼルス戦では、自己ワーストの6失点を記録した山本投手。ロッキーズ戦で好投を見せ、勢いに乗りたいところ。山本投手は、初回から緩急をつけたピッチングでロッキーズ打線を三者凡退に打ち取ります。

ドジャースは2回、先頭のアレックス・コール選手、ミゲル・ロハス選手の連打でチャンスを作ると、ダルトン・ラッシング選手の犠牲フライで先制に成功します。さらに、大谷選手のタイムリーでリードを2点に広げます。味方の援護を受けた山本投手は、変化球を駆使して三振を誘い、2回も三者凡退に抑えます。

しかし、迎えた3回、四球で先頭打者に出塁を許すと、続くブレントン・ドイル選手、ライアン・リッター選手の連打を浴び、2-2の同点に追いつかれます。それでも、失点後は3人で3つのアウトを奪い、この回を終えます。

その後は山本投手のカーブが冴え渡り、4回、5回、6回はロッキーズ打線をまたも三者凡退に抑えます。ドジャース打線は6回にアレックス・フリーランド選手にタイムリー2ベースが生まれ、3-2と勝ち越しに成功します。

しかし、7回、山本投手は、1アウトから、エセキエル・トーバー選手のソロホームランを浴び、3-3の同点に追いつかれます。さらに、この試合2つ目の四球を許すと、3回同様にドイル選手にヒットを打たれ、2アウト1塁3塁のピンチを迎えます。山本投手は、この日好調のカーブでなんとか3つ目のアウトを奪うと、7回でマウンドを後にしました。

ドジャースは9回に、トーバー選手の2ベースヒットから、ウォーミング・バーナベル選手のタイムリーを浴び、サヨナラ負け。3-4でロッキーズに敗れ、連勝は3でストップとなりました。

この試合、山本投手は7回103球を投げ、3失点、被安打4、与四球2、6奪三振、防御率2.90の好投。大谷選手は、4打数2安打で7試合ぶりのマルチ安打をマークしました。