お笑いコンビ、アインシュタイン河井ゆずる（44）が、18日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。相方稲田直樹のキスにまつわる出来事を振り返った。

この日はインティマシー・コーディネーター（IC）の西山ももこ氏がゲスト出演。映画やドラマなどで性的なシーンやヌードシーンの撮影をサポートする専門職で、演者と演出側の意向を調整する役割を担う。ICの仕事についてトークが進む中、MEGUMIは河井に「でも芸人の世界ってまだ（ICが）ないじゃないですか。チュッとかあるじゃないですか」とバラエティーでの芸人同士のキスについて話題を向けた。

河井が「全然あります」とうなずくと、MEGUMIは「でも誰かが何かを『したくなかった』ってなったら、“インティマシー・イン”するかもね」と想像した。

河井は「うちの相方の稲田（直樹）が後輩の女性芸人の子と、ノリというか罰ゲームでキスせなアカンみたいな」と回想。キスして撮影は盛り上がったといい「ディレクターさんが『はい、オッケーです！』って。稲田が後輩芸人の女の子に『ノリとはいえごめんな』みたいに言ったら、その後輩芸人の女の子が『あ、大丈夫です。仕事なんで』って。強いなって思いました」とあっさり返されたことに苦笑していた。