「なんちゅう可愛さ」宮崎麗果、息子の“爆買い”育児あるあるに反響「けじさんとケイリーの攻防面白すぎる」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月18日、自身のInstagramを更新。息子が一人で“買い物”をする姿を公開しました。
【写真】息子のかわいい買い物姿
「可愛いですね。面白くて笑っちゃいました」「2歳児とお買い物行くと5倍ぐらい時間もお会計もかかります笑」と、息子との買い物を報告した宮崎さん。「そしてどんどん賢くなる 困るw」と、息子が店内で欲しい物を次から次へとカゴに入れる様子の動画を公開しています。「#大体パケ買い #ケイリーの爆買い #平和なカオス #育児あるある」とハッシュタグも付けています。
コメントでは、「ケイリーの爆買いかわいすぎる」「これは可愛くてたまりませんね」「可愛いですね。面白くて笑っちゃいました」「なんちゅう可愛さ〜〜〜」「パパ大忙しだね〜」「可愛い過ぎるケイジパパとKEILLY」「バレないようにカゴ戻す！してました〜懐かしい笑」「けじさんとケイリーの攻防面白すぎる」など、さまざまな声が上がりました。
「2022年伝説のリール『イヤイヤ期』」自身のInstagramで家族とのプライベートショットをたびたび披露している宮崎さん。7月31日には「2022年伝説のリール『イヤイヤ期』」と題した、長男のかわいい姿を動画で公開しました。最後には成長した息子からの感想もあるようなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
