TBSの火曜ドラマ『初恋DOGs』の第8話が8月19日に放送予定です。

【写真】白色がおそろいのソハと将軍

『初恋DOGs』は、主演の清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。

そんな2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じます。

TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作で送る『初恋DOGs』では、動物たちの素直で正直なかわいさと、前を向いて一歩を踏み出す元気と勇気を描きます。

主題歌「愛が通り過ぎた跡」は、SEVENTEENの日本オリジナル曲で、メンバーのWOOZI（ウジ）による書き下ろしの新曲。

＊以下8月19日放送回のネタバレを含みます。



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS

第8話あらすじ

快（成田凌）に思わずキスをしてしまった愛子（清原果耶）だったが、自分の大胆すぎる行動に動揺し、快に対して思ってもみない言葉を口にしてしまう。

その矢先、優香（深田恭子）のドッグカフェの客が、快の長年の夢である動物保護施設の実現のため、多額の寄付をしたいと名乗りを上げ、愛子も弁護士としてそのやり取りに携わることに。

一方、プライベートを週刊誌に追われたことを機に、自分の存在が愛子たちに迷惑をかけることになるのではないかと悩むソハ（ナ・イヌ）は、愛子への自分の気持ちに密かに蓋をし、愛子と快の関係を後押ししようと決意する。

そんなソハの計らいもあり、愛子と快は、互いに素直になれない気まずさを抱えながら、ともに動物保護施設の見学に出かける。そこで2人は改めて、あの日のキスについて話すのだが…。

快をあるトラブルが襲い、3人の関係を大きく揺るがすことに…！



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS