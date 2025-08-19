1945年8月15日の終戦から、2025年で80年を迎えます。その後、国防のために創設されたのが自衛隊ですが、元・海上自衛隊自衛艦隊司令官(海将)である香田洋二さんは、「規律一辺倒の自己批判なき現在の自衛隊に一抹の不安を覚える」と語ります。今回は、香田さんの著書『自衛隊に告ぐ-元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

旧海軍から受け継いだ海上自衛隊の人事システム

海上自衛隊が旧海軍から受け継いだ伝統の中でも、見直しが必要なのが人事のあり方だ。旧海軍は年功序列が徹底され、まるで文官の官僚組織のような硬直した人事制度がはびこっていた。戦闘組織であれば、誰を司令官にすれば戦争に勝てるのかを一番に考えてしかるべきだが、硬直した人事システムの影響で、能力のない者が要職に就くことになり、これが先の大戦で失敗を犯した遠因の一つとなったと私は考える。

こうした人事システムは、海上自衛隊にも引き継がれている。

私が海上幕僚監部の防衛部長を務めていたころの話だから、２００１年か２００２年ごろだったと思う。ドイツ海軍の防衛部長が出張で日本にやってきた。私のカウンターパートだ。

海上幕僚監部防衛部長とは、海上自衛隊の防衛力整備から運用構想にいたるまで、部隊の増強、部隊の動かし方を設計する中枢組織の責任者だ。旧海軍でいえば、海軍省軍務局長と軍令部作戦部長を兼務するようなポストだ。このためもあり、防衛部長のもとには世界各国から意見交換のために海軍幹部がやってくる。

ドイツ海軍の防衛部長もそのうちの一人だった。この男はサントリーのウイスキー「山崎」が大好きで、仕事が終わった後は東京・市谷近辺の焼鳥屋に連れて行き、山崎をあおりながら話し込んだ。お互いに防衛部長として悩みも共通しているところがあるので、会話は盛り上がる。

われわれ共通の関心事は、防衛力整備だった。要するに将来の戦略環境を見据えて、どのような部隊を作り上げる必要があり、そのためにはどのような計画で部隊編制や装備調達を行っていけばいいかという話だ。この時の彼の話がいまだに忘れられない。

「防衛力整備なんて２年じゃできるわけがない。私は防衛部長を６年やっている。なんで日本では防衛部長が２年で交代してしまうのか」

人事の２年ルール

彼が言った通り、海上自衛隊では防衛部長が２年前後で交代する。日本の防衛力整備は５カ年計画で行うのだが、計画を策定したその日から改定作業が始まる。ということは、次の計画を定める５年後までに２、３人の防衛部長が一つの計画の責任者として携わることになる。この人事システムにドイツ海軍の防衛部長は驚いた。

駆逐艦を１隻作るのに５年はかかる。この責任者が２年交代となるのであれば、最初から最後まで一貫して面倒を見る人間がいなくなる。彼は防衛部長に就任する際に、ドイツ海軍の上官である海軍総監からこう告げられたそうだ。

「君は退官するまで防衛部長をやるつもりで勤務してくれ。計画策定後は後の人間がちゃんとやるから、計画策定までは責任をもってやってくれ」

ドイツ軍と言えば、陸軍をイメージする人が多いだろうが、海軍も重要な役割を果たしてきた。冷戦時代はバルト海でソ連海軍の進出を体を張って止める任務が与えられていたからだ。そのような重い任務を担う以上、一人の責任者が一貫して計画を策定し、新たな計画は別の人間一人が責任を持つ、というのがドイツ軍にとっては常識なのだ。

これに対し、日本の場合は５年間で２、３人が防衛部長を務め、それぞれのバックグラウンドによって、方針が右に行ったり、左に行ったりすることになりかねない。ドイツ海軍は自分たちの戦闘力をいかに高めるかということに主眼を置き、海上自衛隊は「２年で交代」という人事システムを優先しているということになりはしないか。私はドイツ海軍防衛部長との会話から、言いようのない焦りを感じた。

陸海空幕僚長にも２年ルール

言い訳をするようだが、私の場合はまだよかった。１等海佐として５年半もの間、連続して海上幕僚監部の防衛部防衛課長などとして勤務したので、防衛部長になった時点で勝手知ったる我が家という状態だったからだ。

「よかった」と書いたが、私個人としては忸怩たる思いもあった。１等海佐として部隊勤務することなく、海将補に昇任してしまったからだ。自衛官の本分は部隊勤務である。戦闘任務に就く日に備え、部隊を鍛え上げ、統率するのが海上自衛官の役割と心得ていたので、１等海佐という脂の乗り切った40代を東京・市谷のデスクワークに捧げざるを得なかったのは、残念であった。

この人事は異例だった。普通であれば、１等海佐は昇任時から１年か１年半、海上幕僚監部で務め、現場部隊に配属される。だが、その当時は福地建夫さんというユニークな方が海上幕僚長で、防衛部を熟知した人材を育てようとされた。福地さんが白羽の矢を立てたのが私だったというわけだ。

部隊に行けば、１等海佐は部隊の指揮官である護衛隊司令として、お山の大将となるが、東京の海上幕僚監部では中間管理職でしかない。周囲からは「香田はかわいそうな奴だ」と同情の目を向けられもした。それはともかく、海上幕僚監部防衛部での勤務が長ければ長いほど、その職務には精通することになる。

だが、私のようなキャリアパスは、その後、続かなくなった。やはり40代はいろいろな経験を積ませたほうがいいという判断から、１等海佐の間は海上幕僚監部と部隊を行ったり来たりするというのは、確かに理想的ではある。しかし、より責任ある立場に関して言えば、そうも言っていられなくなる。防衛力整備という長期計画を練る仕事は、一朝一夕に成し遂げられるものではない。

海上自衛隊の人事制度は見直されてしかるべき

もっと言えば、海上自衛隊のトップである海上幕僚長の任期も２年程度と相場が決まっているといえる。これもおかしい。米軍では、陸軍、海軍、空軍、海兵隊のトップの任期は法律で４年と決まっている。戦争など国家緊急事態であれば、１回だけ任期を延長できる。これは４年というスパンでなければ、各軍の長期計画に責任を持てないからだ。

ちなみにいうと、自衛隊制服組トップの統合幕僚長は２０１４年以降、２代続けて在任期間が約４年となっている。それまでの統合幕僚長や、その前身である統合幕僚会議議長は２年が相場で、短い場合は２年に満たない場合も少なくなかったので、在任期間は長くなっていると言ってよい。

だが、米軍制服組トップの統合参謀本部議長の任期は２年だ。普通は任期を１回延長して在任４年というのが相場なのだが、法律で決まっているのは２年であり、これは陸海空軍と海兵隊のトップより短く設定されている。

その理由はおそらく、統合参謀本部議長は、長期的な整備計画にはかかわらない一方で、陸海空軍と海兵隊のトップは各軍の整備計画の責任者だからだ。日本の統合幕僚長は基本的に部隊を動かすポストだったが、統合作戦司令官の設置後は、米軍の統合参謀本部議長と同様に首相に軍事的アドバイスを行う一方、陸海空自衛隊の調整役ということになる。

もちろん、日本ではこの２年は暗黙の基準であり、その時の情勢により長短がある。ただ統合幕僚長の在任期間が長くなり、陸海空の幕僚長の任期が２年で順送りとなっている自衛隊の現状は、あべこべというか、本末転倒というか、非常におかしな状態になっているのだ。

ここまでの話をまとめよう。海上自衛隊の人事制度は見直されてしかるべきだが、これがなかなかうまくいかない。約２年交代でポストをぐるぐるとまわすのは、旧海軍から続いている慣行でもある。

これは何も旧海軍に限った話ではなく、旧陸軍やその他の中央省庁にも共通している慣行だが、旧海軍の伝統をひたすらに重んじている海上自衛隊にとっては、こうした慣行を見直すのも難しいのであろうか。旧帝国海軍の慣習に引っ張られ、令和の世になってまで戦闘部隊の現場にこうした人事制度を採用しているのでは、最強の部隊を作ることなど夢のまた夢である。

武官から文官に波及

ここで少し、人事制度の歴史を振り返っておきたい。そもそも、２年ルールでポストを順繰りに異動させていくという慣行を取り入れたのは、明治政府における旧陸海軍が始まりだったというのが、慶應義塾大学教授の社会学者、小熊英二氏の指摘だ。

明治維新から10年も経たないうちに、陸海軍では、昇進のためのルールが設けられていた。武官進級条例というもので、昇進後に一定の期間を経なければ、次の階級には昇進できないと定められていた。例えば、中尉なら２年務めていなければ次の大尉には昇進できず、少将であれば３年が必要だという具合だ。



小熊氏は著書『日本社会のしくみ』で「武官にこうした規定があったため、文官もこれに倣ったとも考えられる」と指摘し、文官の俸給昇進のルールにも波及したと論じている。

これは階級や俸給の昇進ルールであるが、ポストにも適用されるようになり、２年ごとに部署を異動しながら昇進するという形に発展していく。

戦前の武官進級条例や高等文官俸給令は戦後になって廃止されたが、人事の２年ルールはそのまま残り、今も変わらない。新聞などに掲載される人事情報を注意深く見れば、各省庁や自衛隊では、ものの見事に２年ルールを原則として異動することがわかるであろう。民間でも大企業を中心としてこの２年ルールを残している企業は多いと聞く。

こうしたルールは年次主義を前提としている。各年次トップの昇任は任官年次順ということである。例えば、海軍兵学校の同期同士では熾烈な出世レースが行われるのだが、先輩と後輩の間では出世レースは起きない。つまり、昇任は任官年次順、つまり海軍兵学校の「期」ごとに各年行い、その期のトップ昇任者に対し、後輩のトップ昇任者は決して上位には立てないということである。これが年次主義である。

もちろん、トップグループ以外の隊員の階級昇進に関しては、後輩が先輩を追い越すことはある。例えば、先輩は大佐なのに、後輩は少将になったということは特別なことではない。

自衛隊の“お客さん”は国内の中央省庁ではない

旧海軍は、１９４４年以降に敗戦が濃厚となり、どんどん組織を見直した。だが、若くても当時の作戦に最適の人材を新ポストに付けようとすると、同じ階級の先輩がいるので、それはまかりならぬ、などというバカなことを真顔でやっていた。

年次主義を維持することは、それなりの合理性もある。先輩も後輩も同列に並べ、成果次第では後輩が先輩を追い抜くような人事システムは、営業利益を最大化することが目的の私企業にとっては利点があるかもしれない。

だが、指揮命令系統を尊重することで巨大組織を動かすことが求められる自衛隊にあっては、隊員同士がライバルとなって成果を競い合うような環境は必ずしも望ましいとは言えない。短期的な成果を争うのではなく、長期的な展望に立ち課題に取り組む上でも年次主義は利点がある。

また、政府の中央省庁で、課長クラスの年次がバラバラであれば、省庁間の折衝がやりにくいということもあるだろう。各省庁で年次をそろえ、ひょっとしたら東大などの同級生同士で気心も知れた間柄で折衝を行えば、無駄な争いを避けることができるかもしれない。

国内の調整が最も大事な仕事である場合は、それでも構わない。だが、自衛隊の“お客さん”は国内の中央省庁ではない。我が国の法律や規則で規制できない、「何でもあり」の外国の軍隊なのだ。

いざというとき、自衛隊は外国の軍隊と戦わなければならない。その際の人事は、指揮官の序列を任官年次で律する年次主義ではなく、敵である外国軍隊に戦闘で勝ちうる最適人材を、先輩後輩に捕らわれず自由に任命できる制度が必要である。これからの海上自衛隊ではそうあってほしい。

※本稿は、『自衛隊に告ぐ-元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。