現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】「田沼時代に利を得た」と怒りの声を浴びる蔦重。その手には…

その次回放送分となる、第 32回 「新之助の義」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第31回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第32回のあらすじ＞

新たな老中に定信（井上祐貴さん）を推挙する意見書を出した御三家。

対して田沼派の水野忠友（小松和重さん）や松平康福（相島一之さん）は謹慎を続ける意次（渡辺謙さん）の復帰に奔走。意次は再び登城を許されるが…。

そんな中、蔦重が新之助（井之脇海さん）を訪ねると、救い米が出たことを知る。

蔦重は意次の対策が功を奏したからだと言うが、長屋の住民たちから田沼時代に利を得た自分への怒りや反発の声を浴びせられてしまい…。