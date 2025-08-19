¡Ö52ºÐ¤Ç¤³¤ÎÂÎ¡×°µ´¬à¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥ÈáÉðÅÄ¿¿¼£¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¹¤´¡¼¡ª¡ªÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£(52)¤¬°µ´¬¤Îà¶ÚÆùÈþ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¶Ú¥È¥ì»ö¾ð¤ò¼èºà¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖGOETHE 10·î¹æ¡×(¸¸Åß¼Ë)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£¾åÈ¾¿È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¶»¶Ú¤äÊ¢¶Ú¡¢Æó¤ÎÏÓ¤Ê¤É¥à¥¥à¥¤ËÃÃ¤¨¤¿¶ÚÆù¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤Ï±³¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö52ºÐ¤Ç¤³¤ÎÂÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¡ª¡ªÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£