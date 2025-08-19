¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Î¿Í¡¹¤Ï¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡©¡¡¸¶°ø¤Ï¡ÈËÉÙ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¡É¡©¡¡»ö¾ðÄÌ¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡¼þ°Ï¤¬³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¡Ö¥»¥ÖÅç¡×¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¡È±½¡É¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿É®¼Ô¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µÌ±¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ÖÅç¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦Î¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢PTN¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÅÌÊâ°ÜÆ°¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡Ö·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÊâ¤¯½¬´·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¶á¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅçÆâ¤Ë¤ÏÅ´Æ»¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡È±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬È¯À¸¤»¤º¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¥É¥¢to¥É¥¢¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤ËÊâÆ»¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤âÍýÍ³¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¸¥×¥Ë¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ´ÅÚ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¹Ô¤¸ò¤¦Æ»Ï©¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÊâ¹Ô¼Ô¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ¹¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î¼ïÎà¤È¿ô¤¬¤È¤Æ¤âËÉÙ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¡£°Â²Á¤«¤Ä¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¾è¤êÊª¤¬¿ô¡¹Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥é¥¤¥·¥¯¥ë¡Û¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¾è¤êÊª¡£6¿Í¤Û¤É¤ÇÁê¾è¤ê¤Ç¤¡¢Æ±¤¸ÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦µÒ¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
¡Ú¥¸¥×¥Ë¡¼¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¡£Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë°Ø»Ò¤È²°º¬¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¡¢¾è¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥×¥Ë¡¼¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥È¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú¥Ï¥Ð¥ë¥Ï¥Ð¥ë¡Û¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥Ð¥¤¥¯ÈÇ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸å¤í¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤Ç°ÜÆ°¡£¼Ö¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤Æ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑÌäÂê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÛÍÑ¤â»ñ¶â¤âÉÔÂ¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÂ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤¿¦¼ï¤¬¡Ø¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï¡¢ÂçÂ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµµ¬¸ÛÍÑ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾è¤êÊª¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿¦¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î¼ïÎà¡¦¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¡ÈÅÌÊâ°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹ñÌ±À¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ¹¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¡£Â¾¤Ë¤Ï¡ÖÂç·¿¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡ÊÁê¾è¤ê¡Ëµ¬À©¤Î´Ë¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍýÍ³¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤¢¤Þ¤êÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¡×¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åç¤Î¿Í¡¹¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë±¿Æ°ÉÔÂ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤é¤ºÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½êÆÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ·ò¹¯¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·±¿Æ°ÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ¹¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥»¥ÖÅç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¡¦¥Þ¥Ë¥é¤ËÂ³¤¡¢¥»¥ÖÅç¤Ç¤âÅ´Æ»¤Î³«ÄÌ·×²è¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¥»¥ÖÅç¤ÇÅ´Æ»¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¾ð¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
